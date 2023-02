Le rideau tombe sur le Festival international des arts jeunes publics, Les coups de théâtre. L’organisation a annoncé l’annulation de sa 19e édition, prévue en septembre 2023, ainsi que la fin de toutes ses activités.

C’est le président du conseil d’administration, Jean-Rock Gaudreault, qui en fait l’annonce mardi matin. « La difficulté à réunir les effectifs et le financement nécessaire pour bien assurer la réalisation de la prochaine édition du Festival, joint[e] à l’annonce du départ à la retraite de son fondateur et directeur artistique Rémi Boucher, force l’annulation de la prochaine édition et l’arrêt complet des activités du Festival en juin prochain avec la dissolution de la Corporation », peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias.

« Nous saluons l’engagement remarquable de Rémi Boucher. Il a été au cœur de cette belle aventure que fut le festival Les coups de théâtre. Grâce à sa vision artistique, son flair, sa persévérance, il a fortement contribué au rayonnement de la création jeune public dans le monde. Il fut également le fondateur du festival Les 400 coups, premier festival international de cinéma jeune public au Québec », a souligné Jean-Rock Gaudreault.

D’ici à sa fermeture, la corporation du festival remplira ses engagements envers son personnel, ses contractuels et ses fournisseurs et elle procédera à la numérisation et au dépôt de ses archives aux Archives nationales.

« Pendant 30 ans, le Festival Les coups de théâtre a permis aux enfants d’explorer le champ des possibles, de saisir que la vie offre des ouvertures fantastiques vers des ailleurs, que l’inconnu est source de curiosité et que le plaisir de la découverte est au cœur de la vie. J’ai eu un immense plaisir à travailler pour eux. […] Il appartient maintenant aux nouvelles générations de déterminer la forme et les contenus que prendront les échanges internationaux en théâtre et en danse jeune public », a déclaré de son côté Rémi Boucher, qui a créé le festival en 1992, avec le soutien d’artistes comme Monique Rioux, Reynald Robinson, Jacinthe Potvin et Claude Poissant.