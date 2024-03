Travis Kelce serait actuellement en négociation pour occuper un tout nouveau poste, non pas sur un terrain de football, mais plutôt à la télévision.

Selon des informations rapportées par Variety, le joueur des Chiefs de Kansas City est pressenti pour animer une nouvelle version du jeu télévisé Are You Smarter Than a Fifth Grader ?

L’émission serait présentée sur Prime Video, la plateforme d’Amazon. Contrairement à sa version originale lancée en 2007 et animée par Jeff Foxworthy, celle de l’amoureux de Taylor Swift accueillerait sur son plateau des personnalités célèbres à chaque épisode, rapporte l’article de Variety.

De 2009 à 2011, les téléspectateurs québécois ont eu droit à leur propre version de ce jeu télévisé dans lequel les concurrents remportent de l’argent s’ils réussissent à démontrer qu’ils ont plus de connaissances que des élèves du primaire. Animée par Charles Lafortune, La classe de 5e a été diffusée sur les ondes de TVA pendant trois saisons.