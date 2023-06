(Toronto) Crave fait de la place pour des pauses publicitaires sur son service d’écoute en ligne.

David Friend La Presse Canadienne

Après des années en tant que plateforme d’abonnement exclusivement sans publicité, Bell Média annonce qu’elle prévoit lancer de nouveaux niveaux Crave cet été qui incluent des publicités à travers la programmation.

Les émissions qui seront proposées dans les niveaux publicitaires incluent les célèbres sitcoms Friends et The Big Bang Theory, la comédie canadienne Letterkenny et certaines de ses émissions HBO.

Bell a dévoilé ses plans dans le cadre du dévoilement de sa programmation, un évènement organisé principalement pour les annonceurs dans l’espoir d’attiser leur enthousiasme pour la prochaine saison télévisée et de vendre des messages publicitaires dans le processus.

Les représentants de Crave ont refusé de donner des détails sur les niveaux de service. On ne sait pas s’ils seraient proposés à un prix moins cher pour les consommateurs ou si le réseau prévoit augmenter le coût de ses forfaits Crave existants sans publicité. Le forfait principal Crave est actuellement de 19,99 $ par mois.

Crave est la dernière plateforme d’écoute en ligne qui cherche à sécuriser une part du marché publicitaire lucratif dans un marché encombré d’options télévisées et dans une économie qui pousse les consommateurs à dépenser moins en divertissement.

Netflix a été le premier grand service d’écoute par abonnement à tester un niveau publicitaire en novembre dernier, lorsqu’il a ajouté un plan « de base avec publicités » qui coûtait 5,99 $ par mois, soit 15 $ moins cher que son plan le plus onéreux. L’option comprenait une plus petite sélection de films et d’émissions de télévision avec des pauses publicitaires occasionnelles.

D’autres options de diffusion en continu financées par la publicité sont également disponibles sur le marché canadien, notamment la plateforme gratuite de vidéo sur demande Tubi et Pluto TV, qui propose plus de 100 chaînes de séries télévisées, de films et de sports gratuits.

La semaine dernière, CBC a annoncé qu’elle élargirait sa sélection de chaînes de diffusion en direct financées par la publicité au-delà de son service de nouvelles phare CBC Explore, avec des chaînes consacrées à la comédie et aux nouvelles locales.

Le déploiement des pauses publicitaires par Crave n’affectera pas son service de télévision payante traditionnel offert par les câblodistributeurs.