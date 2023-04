L’histoire d’amour entre Leonard Cohen et Marianne, sa célèbre muse et ex-compagne, fera l’objet d’une série télé, une coproduction Québec-Grèce-Norvège destinée au service de vidéo sur demande Crave qui sera en partie tournée à Montréal l’été prochain.

Intitulée So Long, Marianne, en référence au succès de 1967 du poète et auteur-compositeur-interprète originaire de Montréal, la série mettra en vedette le comédien et musicien américain Alex Wolff, qu’on a pu voir au cinéma dans Patriots Day (2016), Hereditary (2018) et Old (2021) de M. Night Shyamalan. Plus tard au cours de l’été, il apparaîtra au générique d’Oppenheimer, la nouvelle superproduction de Christopher Nolan, le cinéaste de Dunkerque et d’Inception.

Le rôle de Marianne Ihlen sera défendu par l’actrice norvégienne Thea Sofie Loch Næss (Polaroid, The Last Kingdom).

Le Britannique Noah Taylor (Game of Thrones, Peaky Blinders) et l’Australienne Anna Torv (The Last of Us, Mindhunter) camperont le couple d’écrivains bohème, George Johnston et Charmian Lift, lesquels ont hébergé Leonard Cohen et Marianne à Hydra, en Grèce, au cours des années 1960. Sur cette île du golfe Saronique, située au sud d’Athènes, les deux tourtereaux ont découvert un monde nouveau composé d’amour libre, de drogues et d’expression artistique.

RONALD PLANTE, PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Alex Wolff (Leonard Cohen) et Thea Sofie Loch Næss (Marianne Ihlen) ont entrepris le tournage de So Long, Marianne à Oslo, en Norvège.

Selon la directrice générale des fictions chez Bell Média, Sophie Parizeau, So Long, Marianne brossera le portrait intimiste de deux êtres solitaires qui tombent amoureux alors qu’ils tentent de comprendre « leur place dans l’univers ».

C’est d’abord et avant tout une histoire d’amour. C’est un feel-good qui va nous faire du bien à l’âme, comme la musique de Leonard Cohen. On est dans sa poésie. C’est un show qui va nous faire rêver. Sophie Parizeau, directrice générale des fictions chez Bell Média

Des acteurs québécois rallieront la distribution du drame biographique en huit épisodes, nous informe-t-on. Le casting n’est toutefois pas complété.

Derrière la caméra, on peut confirmer la participation du directeur photo Ronald Plante (Bon cop, bad cop 2, Sharp Objects) et Véronique Barbe, monteuse sur plusieurs projets de Jean-Marc Vallée, dont Big Little Lies.

En tournage en Norvège

So Long, Marianne est déjà en chantier. Les tournages ont commencé le 24 mars dernier à Oslo, en Norvège. Ils s’amèneront à Montréal au mois d’août. Quelques journées à New York sont également prévues. Entre-temps, l’équipe se déploiera en Grèce, où aura lieu le gros de l’action.

« Hydra, c’est un endroit mythique, indique Sophie Parizeau. Les images qu’on va pouvoir faire, c’est quelque chose. »

Ce projet émane des proches de Marianne Ihlen. La famille de l’égérie a elle-même approché le Norvégien Øystein Karlsen (DAG, Lilyhammer), qui signe les textes et coréalise la série avec Jo Nesbø (Kingdom, Headhunters).

Puisqu’une partie du scénario se déroulait à Montréal, un partenaire canadien était de mise, et Bell Média, qui détient la plateforme Crave, s’est rallié au groupe. So Long, Marianne résulte de l’association entre Redpoint Productions (Norvège), Tanweer (Grèce) et Connect3 Media, la boîte québécoise derrière Sugar, le film des studios Amazon à propos des deux influenceuses québécoises arrêtées pour trafic de cocaïne en Australie.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE POP MONTRÉAL. Leonard Cohen et Marianne Ihlen

Encore plus de coproductions

So Long, Marianne, qu’on attend sur Crave en 2024, s’inscrit dans une volonté de Bell Média d’offrir de plus en plus de coproductions internationales, un genre qui n’a pas toujours eu bonne réputation, en raison des nombreux films ou séries sans saveur qui découlaient de telles collaborations.

« Je pense qu’on est rendus ailleurs, déclare Sophie Parizeau. Les plateformes de streaming nous l’ont prouvé. Les coproductions internationales ne sont plus ce qu’elles ont déjà été. »

Alerte au divulgâcheur pour ceux qui ignorent l’histoire de Leonard Cohen et Marianne : leur union n’a pas duré, mais ils sont restés liés. Ils sont d’ailleurs tous deux morts d’une leucémie à quelques mois d’intervalle en 2016.

Outre So Long, Marianne, plusieurs chansons des deux premiers albums de Cohen, sortis en 1967 et 1969, sont directement inspirées d’elle, dont Bird on the Wire, Hey, That’s No Way to Say Goodbye.