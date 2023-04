Le réchauffement climatique a déjà été abordé en fiction, principalement en littérature. Apple TV+ le fait avec de grands moyens et une distribution de vedettes avec la série Extrapolations, de Scott Z. Burns.

L’idée

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Kit Harington incarne le multimilliardaire Nicholas Bilton, l’un des personnages principaux de la série.

En 2011, le réalisateur Steven Soderbergh a montré comment une pandémie affecterait notre monde avec le film Contagion. Scott Z. Burns en était le scénariste. Celui-ci a aussi produit le documentaire doublement oscarisé An Inconvenient Truth, qui traite des changements climatiques. De toute évidence, les crises humanitaires inspirent l’Américain. Avec Extrapolations, il explore, au fil de huit épisodes, les répercussions futures du réchauffement graduel de notre planète à différentes époques, de 2037 à 2070.

La distribution

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Forest Whitaker, Eiza González, Tobey Maguire et Marion Cotillard

La proposition est intrigante, pas de doute. La distribution, elle, est franchement impressionnante. Parmi les noms au générique, on trouve Meryl Streep, Marion Cotillard, Edward Norton, Kit Harington, Forest Whitaker, Sienna Miller, Gemma Chan, Tobey Maguire, Daveed Diggs et Diane Lane. Certains ne jouent que dans un épisode, alors que d’autres reviennent de temps à autre. Kit Harington, par exemple, incarne le multimilliardaire Nicholas Bilton, fondateur de la société Alpha, dont l’ombre plane tout au long du récit.

L’approche

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Adarsh Gourav

À l’exception de quelques personnages récurrents, chaque épisode propose différents points de vue. Une spécialiste en biologie marine qui communique avec la dernière baleine des océans, un rabbin qui tente de sauver sa synagogue des eaux à Miami, un duo de petits criminels qui doit apporter un précieux paquet d’une ville à l’autre en Inde, un couple qui en reçoit un autre pour le Nouvel An à San Francisco. On visite ainsi différents lieux et rencontre une grande variété de protagonistes, ce qui est tout à fait pertinent puisqu’il s’agit d’une crise mondiale.

Notre avis

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Gemma Chan brille dans le sixième épisode.

Malheureusement, ces qualités ne font qu’embellir la surface d’Extrapolations, qui était déjà fort attirante avec sa prémisse d’actualité et ses acteurs de renom. Pas besoin de creuser longtemps pour s’apercevoir que cette série compte quantité de lacunes. D’abord, elle est terriblement mal écrite. La nuance et la subtilité sont quasi inexistantes, le ton est moralisateur et dramatique, puis les personnages sont de pauvres victimes impuissantes ou de riches salopards profiteurs. La musique, qui est censée créer une ambiance inquiétante, est simplement agaçante – ce piano surexcité… La réalisation est paresseuse et s’appuie trop sur des dialogues qui aimeraient être aussi profonds qu’ils le prétendent. Certaines performances, dont celle de Marion Cotillard, sauvent parfois les meubles, mais pas assez souvent.

IMAGE TIRÉE DE LA SÉRIE Marion Cotillard

Des huit épisodes, un seul nous a réellement plu et il s’agit du sixième, qui a été mis en ligne vendredi dernier. Notre suggestion : ne regardez que lui ou faites-vous du mal et persévérez jusqu’à la fin pour connaître le sort de Nicholas Bilton, alias Elon Z. Bezos.

Sur Apple TV+