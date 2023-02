Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

L’incontournable

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Sortie en décembre au Québec, la première série télé de Xavier Dolan vient d’atterrir en France sur Canal+. Son arrivée dans l’Hexagone nous sert d’excuse pour rappeler à quel point elle mérite le détour, pour son intrigue tragique, sa direction photo soignée, sa réalisation inspirée, sa trame sonore nostalgique (vive les vieux tubes pop des années 1990 !) et, surtout, ses acteurs en grande, voire très grande, forme, dont Anne Dorval (magistrale), Patrick Hivon et Magalie Lépine-Blondeau. Avec La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Dolan construit un univers touffu duquel on n’émerge pas indemne après une plongée en apnée de cinq heures.

Club illico

La nouveauté

Les yeux fermés

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les yeux fermés

Délaissant les lunettes surdimensionnées de l’infirmière-sexologue Sarah (Sans rendez-vous) et l’apparat régional-kitsch de Chantal (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé), Magalie Lépine-Blondeau campe une enseignante/détective en herbe qui tente d’exposer les raisons pour lesquelles son frère aurait commis l’irréparable 30 ans auparavant. Écrite par Anita Rowan (Chaos, O’) et réalisée par Jeanne Leblanc (5e rang), cette minisérie comporte quelques défauts. Sa prémisse de départ nous laissait présager un thriller efficace et bien ficelé, mais l’abondance de fausses pistes sur lesquelles son héroïne s’aventure au cours des six épisodes finit par lasser. Point positif : elle met de l’avant plusieurs acteurs talentueux, mais qu’on voit moins souvent au petit écran, dont Anie Pascale.

ICI Tou.tv Extra

Le coup de dés

Infirmiers en Australie

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE Infirmiers en Australie

De garde 24/7 vous manque ? En attendant le retour du populaire docu-série de Télé-Québec, essayez cette nouvelle acquisition de Canal Vie qui, comme son titre l’indique, expose les coulisses des hôpitaux de Sydney, en Australie, à travers les yeux des infirmières et infirmiers qui s’y déploient. Le premier épisode d’une heure, qui sera diffusé cette semaine, s’intéresse au personnel de St Vincent, un hôpital situé au cœur du quartier des bars et discothèques, d’où ses week-ends particulièrement chargés. On apprend aussi qu’en Australie, 1 infirmier sur 10 vient du Royaume-Uni. Un bémol : le doublage en français en surimpression vocale (on entend la voix originale en arrière-plan) est très agaçant.

Canal Vie, jeudi, à 19 h

L’évènement

Le Super Bowl

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rihanna

Le LVIIe Super Bowl opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie, mais l’affiche qui éveille notre intérêt est celle du spectacle qui sera présenté durant l’évènement au milieu du State Farm Stadium de Glendale, en Arizona : Rihanna. L’artiste barbadienne s’est faite plutôt discrète au cours des dernières années. On croise les doigts pour qu’elle profite du concert pour annoncer son retour sur disque, elle qui n’a pas lancé d’album de matériel original depuis l’excellent Anti en 2016. On prie aussi pour qu’elle chante Umbrella, Don’t Stop the Music, Rude Boy, We Found Love, Diamonds et Work. Merci d’exaucer nos deux demandes, Rihanna.

RDS, CTV, TSN et FOX, dimanche, à 18 h 30