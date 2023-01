Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le coup de dés

That '90s Show

That '70s Show n’a jamais été une grande comédie, et pourtant, c’est avec enthousiasme qu’on a regardé ses huit saisons sur FOX, entre 1998 et 2006. Lorsque les textes étaient moyens, sa distribution au charisme indéniable nous gardait captif. Voilà sans doute pourquoi cette suite nous laisse indifférent, parce qu’en s’articulant autour du personnage de Leia Forman, la fille d’Eric et Donna en visite chez ses grands-parents, elle met de l’avant de nouveaux comédiens. De notre avis, les meilleurs moments surviennent lorsque les comédiens originaux (Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama) montrent le bout de leur nez, le temps de brèves apparitions spéciales.

Netflix

La nouveauté

Virage – Double faute

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Éric Bruneau dans une scène de Virage – Double faute

Le tennis accapare les écrans en janvier. Et c’est parfait comme ça. Après avoir dévoré Break Point sur Netflix, on suit attentivement Virage entre deux matchs aux Internationaux d’Australie. Habilement réalisée par Rafaël Ouellet, cette série présente des séquences de tennis franchement convaincantes, qui n’ont rien (ou presque) à envier aux films hollywoodiens s’étant attaqués au sujet. Éric Bruneau a visiblement fait ses devoirs. L’acteur maîtrise suffisamment la technique pour camper avec crédibilité un pro du tennis qui tente une ultime percée. Cette semaine, son Charles poursuit sa route sinueuse en participant aux Internationaux de tennis des États-Unis dans l’attente des résultats d’un test antidopage qui pourrait tout faire basculer. Et attention au rebondissement en toute fin d’épisode...

Noovo, mardi, à 20 h

La valeur sûre

Sans rendez-vous

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Magalie Lépine-Blondeau dans Sans rendez-vous

Tout ce que touche l’auteure Marie-Andrée Labbé se transforme en or cette saison. Du lundi au jeudi, elle nous agrippe avec STAT, qui affiche un taux effarant de rebondissements par minute, et chaque mercredi, elle nous amuse avec Sans rendez-vous, qui génère un nombre élevé de rires par minute. Avec cette nouvelle ordonnance d’épisodes, on retrouve avec bonheur Sarah l’infirmière-sexologue (Magalie Lépine-Blondeau), ses collègues de travail (défendus avec brio par Isabelle Vincent, Mikhaïl Ahooja, Fabiola Nyrva Aladin, Rachid Badouri, Stéphane Crête), ses patients (Dorothée Berryman, Louis-Olivier Mauffette...) et surtout, ses gigantesques lunettes. Cette semaine, Sarah pense être amoureuse d’une amie de Marianne (Diane Lavallée), sa mère comateuse.

ICI Télé, mercredi, à 21 h

Le documentaire

Accro : Troubles de dépendances

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE Marie-Mai pilote Accro : Troubles de dépendances

Marie-Mai pilote cet étourdissant documentaire d’une heure dans lequel elle essaie de comprendre la réalité des personnes ayant souffert de troubles de dépendances de toutes formes : la sexualité, le jeu, l’activité physique, la drogue, la nourriture et l’alcool. Pour atteindre son objectif, la chanteuse et animatrice s’entretient entre autres avec l’auteure-compositrice-interprète Pastel, l’ex-patineuse de vitesse Marianne St-Gelais et l’actrice Sophie Nélisse. Du côté des experts, elle interroge Marie-Ève Morin, médecin de famille spécialisée en santé mentale, et Patrick Bordeaux, professeur agrégé de psychiatrie à l’Université Laval. Accro : Troubles de dépendances est réalisé par Jean-François Fontaine et produit par Pamplemousse Média, la boîte de France Beaudoin.

Canal Vie, Canal D et RDS Info, mercredi, à 19 h ; Noovo, vendredi, à 21 h