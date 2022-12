La minisérie de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sera présentée en première internationale au festival du film de Sundance.

L’œuvre, diffusée au Québec sur Club Illico, sera présentée hors compétition. Cette première série de Dolan se taille ainsi une place aux côtés de la série documentaire Willie Nelson and Family, portant sur le légendaire musicien et acteur, et Poacher, réalisée par Richie Mehta.

Une soixantaine de courts métrages, représentant 23 pays et sélectionnés parmi près de 11 000 candidats, seront également à l’affiche. Au sein de cette prestigieuse sélection, on retrouve également le film Piscine Pro, un court métrage du cinéaste québécois Alec Pronovost, en compétition officielle dans la section Short Film.

Sundance, principal festival américain de film indépendant, met à l’affiche chaque année des longs métrages, documentaires ou courts métrages dans des catégories compétitives ainsi que hors compétition. L’évènement est aussi une plateforme pour les séries réalisées par « de nouveaux talents ». La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (The Night Logan Woke Up, en anglais) fait partie d’une sélection de quatre séries présentées en 2023.

Adaptation de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard, la série de Xavier Dolan met en vedette Anne Dorval, Julie Le Breton, Patrick Hivon et Éric Bruneau. L’intrigue porte sur le traumatisme vécu par les trois personnages principaux un soir de 1991 et les conséquences de l’évènement 30 ans plus tard.

Le festival du film de Sundance se déroulera du 19 au 29 janvier, en présentiel et en ligne.