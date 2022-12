Pourquoi est-ce que j’aime autant Ciné-cadeau ? Tout simplement parce qu’enfant, Ciné-cadeau permet de rêver, permet d’être dans l’esprit des Fêtes, sans égard à la condition financière de tes parents. Nous n’étions pas vraiment riches, avec des années bien difficiles, mais ma mère a toujours fait en sorte qu’à Noël, ça ne paraisse pas. C’est exactement ce sentiment que me procurait Ciné-cadeau. Lorsque la programmation se lançait, je n’étais ni pauvre ni riche, j’étais un petit gars qui aimait la magie des Fêtes. Je perpétue cette tradition avec mes propres enfants de 5 et 3 ans (et ma blonde !) qui doivent et devront subir un petit moment de Tintin ou d’Astérix annuellement. Je suis un pur et dur : arrêtez d’ajouter des nouveautés à la programmation, je veux mon Tintin et le lac aux requins et Astérix et Cléopâtre !