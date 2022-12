Disney+ a annoncé la sortie en 2023 de deux nouveaux documentaires autour du groupe de K-pop BTS et sur l’un de ses membres, J-Hope.

Selon Disney+, les deux séries contiendront des images inédites du groupe et de ses sept membres.

BTS Monuments : Beyond The Star est décrit comme un portrait de « l’incroyable voyage des icônes pop du XXIe siècle » et offrira une vaste collection de musiques et de séquences vidéo du groupe au cours des neuf dernières années de leur existence. La série montrera également la vie quotidienne des membres de BTS « alors qu’ils se préparent pour leur deuxième chapitre ».

Un documentaire sur J-Hope est également en préparation, mais aucun titre n’a été confirmé pour l’instant. Toujours selon Disney+, cette série suivra la pop star sous l’angle de son album solo sorti en juillet dernier, Jack In The Box.