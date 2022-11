Les nostalgiques de MusiquePlus pourront replonger dans les souvenirs de la défunte chaîne musicale grâce à une série d’une dizaine d’épisodes.

La Presse Canadienne

Disponible dès le 5 décembre sur le site de noovo.ca, la série Les Années MusiquePlus retrace, sous forme d’entretiens, le parcours des VJ et des animateurs qui ont été à la barre de la chaîne ayant existé de 1986 à 2019. Ils partagent des anecdotes et des histoires sur leur passage à MusiquePlus et comment cette expérience a façonné significativement leur parcours.

Les entrevues sont menées par Tatiana Polevoy.

Les dix premiers épisodes seront aussi offerts en version balado sur iHeartRadio. Un épisode extra est prévu avec Louis-José Houde au cours du mois, également sur les plateformes de noovo.ca et iHeartRadio.