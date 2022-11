Will Smith a fait un retour remarqué à la télévision lundi soir en s’exprimant pour la première fois, à l’émission The Daily Show With Trevor Noah, sur la gifle qu’il a assenée à Chris Rock aux Oscars, en mars dernier.

Lorsque l’animateur l’a interrogé sur les mois qui ont suivi l’incident de la gifle, l’acteur de 54 ans a commencé par dire que c’était « une nuit horrible ».

« [Il y a] beaucoup de nuances et de complexités, mais en fin de compte, j’ai perdu le contrôle », a-t-il confié.

Il a poursuivi en expliquant qu’il traversait quelque chose cette nuit-là, mais que cela ne justifiait pas son comportement. « Vous demandez ce que j’ai appris ? Et c’est que nous devons juste être gentils les uns avec les autres », a-t-il ajouté.

Trevor Noah a dit qu’un ami l’avait appelé en disant qu’il avait l’impression d’avoir vu le vrai Will Smith sur scène ce soir-là, une affirmation avec laquelle il n’était pas d’accord, croyant plutôt que l’acteur avait juste défendu la mauvaise chose au mauvais moment.

« C’était beaucoup de choses, a dit l’acteur. C’était le petit garçon qui a vu son père battre sa mère. […] Tout ça a juste bouillonné à ce moment-là. Mais ce n’est pas la personne que je veux être. » Will Smith a également versé quelques larmes en expliquant qu’il avait beaucoup de rage qui était refoulée depuis longtemps.

« Je devais me pardonner d’être humain. Croyez-moi, personne ne déteste plus que moi le fait que je sois humain. […] J’ai toujours voulu être Superman. J’ai toujours voulu intervenir et sauver la demoiselle en détresse. J’ai dû en tirer une leçon d’humilité et réaliser que je suis un être humain imparfait, et j’ai encore la possibilité de sortir dans le monde et d’y contribuer d’une manière qui remplit mon cœur et, espérons-le, aide les autres. »