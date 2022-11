Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La spéciale

À la di Stasio : 20 ans d’inspiration

Josée di Stasio revient sur sa carrière dans cette émission spéciale à laquelle participent plusieurs figures importantes des milieux culinaire et agroalimentaire, dont Patrice Demers, Stefano Faita, Marc-Olivier Frappier, Fred Morin, Dyan Solomon et Martin Picard, qui témoignent de l’énorme influence qu’elle a eue sur leurs carrières respectives. « Pas de Josée, pas de Danny », va même jusqu’à déclarer Danny St Pierre. Celle que Lesley Chesterman qualifie d’« influenceuse gastronomique longtemps avant Instagram » reçoit également des bons mots d’Anne Dorval, Vincent Graton, Gilbert Sicotte, Kim Thúy et, bien entendu, Daniel Pinard, avec qui toute cette aventure a commencé. « Personne ne peut remplacer Josée di Stasio », résume l’animateur.

Télé-Québec, vendredi à 20 h (en rappel le vendredi 9 décembre à 18 h)

Le coup de dés

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON PRIME VIDEO The People We Hate at the Wedding

The People We Hate at the Wedding

La réalisatrice Claire Scanlon (The Office, Brooklyn Nine-Nine) signe cette adaptation du roman de Grant Snyder, qui raconte l’histoire d’une famille reconstituée et dysfonctionnelle qui reprend contact lors d’un mariage. Sans surprise, les tensions latentes dégénèrent et menacent de torpiller la cérémonie. Comédie romantique inégale, The People We Hate at the Wedding divertit malgré un scénario prévisible et quelques intrigues secondaires ténues, en grande partie grâce au talent des trois acteurs qui dominent son générique : Allison Janney, Kristen Bell et Ben Platt. Un long métrage qui donne envie de revoir un classique de Noël qui aborde des thèmes semblables, The Family Stone (2005).

Prime Video (également offert en version française)

La valeur sûre

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR TVA Ma mère

Ma mère

La critique a chaleureusement salué la performance de Chantal Fontaine dans cette minisérie des auteurs Anne Boyer et Michel D’Astous. Avec raison. L’actrice marie force et vulnérabilité pour camper — avec une grande justesse – une mère de famille bipolaire qui tente de payer les pots cassés après avoir passé plusieurs années à semer le chaos autour d’elle. Il faudrait aussi souligner le travail des acteurs qui incarnent ses enfants, Rachel Graton, Steve Gagnon et Marilyn Castonguay. Cette semaine, le crescendo dramatique se poursuit entre Valérie et Chantal. Cette dernière confie à Dominique (Sonia Vachon) qu’elle sent qu’elle s’approche dangereusement du précipice.

TVA, mardi à 20 h

L’incontournable

PHOTO PETER MOUNTAIN, FOURNIE PAR UNIVERSAL STUDIOS Love Actually

Love Actually : 20 Years Later

Si chaque année, vous avez hâte au temps des Fêtes pour revoir Love Actually, vous n’allez pas rater cette émission, qui souligne les 20 ans du tournage du film choral de Noël à partir duquel on juge tous les autres longs métrages du genre depuis. Coiffé d’un titre ridiculement long, The Laughter and Secrets of Love Actually : 20 Years Later – A Diane Sawyer Special, ce rendez-vous de 60 minutes réunit les acteurs Emma Thompson (Karen), Hugh Grant (David), Laura Linney (Sarah), Bill Nighy (Billy Mack), Thomas Brodie-Sangster (Sam) et Olivia Olson (Joanna). Préparez-vous à avoir All I Want for Christmas Is You dans la tête, si ce n’est pas déjà fait.

ABC, mardi à 20 h