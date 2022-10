Little Women

(Hanoï) Hanoï a demandé à Netflix de retirer de sa plateforme une série sud-coréenne, dont un épisode, évoquant la guerre du Vietnam, « déforme l’histoire » au détriment du pouvoir communiste, a indiqué mercredi un média d’État.

Agence France-Presse

Une agence gouvernementale accuse le drame Little Women de violer une loi qui lutte contre ceux qui « déforment l’histoire, nient les accomplissements révolutionnaires, et offensent la nation et ses héros », dans une lettre envoyée au géant américain du streaming, citée par le site Vietnamnet.

« La série véhicule des dialogues entre des personnages qui font l’éloge des crimes des mercenaires coréens dans la guerre américaine au Vietnam en 1967 », a précisé le média en ligne.

Les autorités ont fixé mercredi comme date butoir à la plateforme pour retirer la série, mais dans l’après-midi, la série était toujours disponible au Vietnam, a constaté l’AFP.

Dans le 8e épisode de Little Women, librement adapté du roman Les quatre filles du Docteur March (Little Women en anglais) de l’Américaine Louisa May Alcott, un ancien combattant se vante de l’efficacité létale des Sud-Coréens face aux Viet Cong.

Plus de 320 000 soldats de Corée du Sud, allié de Washington, ont été envoyés au Vietnam entre 1964 et 1973 pour se battre aux côtés des Américains, engagés face aux forces communistes du Vietnam du Nord.

Ils ont longtemps été accusés d’avoir commis des tueries de masse de civils vietnamiens.

Netflix n’a répondu aux demandes de commentaires de l’AFP. Les séries sud-coréennes qu’elle diffuse sont très suivies à travers l’Asie.

Depuis 2020, Netflix a retiré trois séries de son catalogue au Vietnam après des plaintes des autorités locales qui l’accusaient de « violer la souveraineté du pays ».

Les séries australienne Pine Gap et chinoise Mets ta tête sur mon épaule avaient été ciblées en raison d’une carte de la mer de Chine méridionale qui indiquait comme appartenant à Pékin des îles revendiquées par Hanoï.

La série politique américaine Madam Secretary a été retirée des écrans en raison d’une scène dans laquelle la vieille ville vietnamienne de Hoi An était décrite comme Fuling, en Chine.