Atteint d’un cancer, l’analyste politique Luc Lavoie se retire de toutes ses activités professionnelles, a-t-il annoncé dans un message Facebook.

Véronique Larocque La Presse

« J’ai récemment reçu une bien mauvaise nouvelle. Je suis atteint d’un cancer. Je m’en remets maintenant à la science médicale et aux spécialistes avec lesquels je travaille depuis plusieurs semaines. Ces spécialistes me conseillent depuis le début de prendre congé de ma vie professionnelle et, plus les choses avancent, plus je dois me résigner à accepter ces conseils », a écrit celui qu’on pouvait entendre jusqu’à tout récemment sur les ondes du 98,5 FM.

Le collaborateur des émissions La joute et Le bilan, présentées sur LCN, indique qu’il se « permet de rêver à une guérison complète ». « Mais avant d’y arriver, il me reste de nombreux mois à consacrer toutes mes énergies à ce combat », a-t-il ajouté.

Sous son message Facebook, des centaines de personnes ont manifesté leur soutien à l’analyste politique, parmi lesquelles de nombreuses personnalités publiques.

« Cher Luc, on garde ta chaise bien au chaud à La Joute et au Bilan, a écrit son collègue Paul Larocque. Toutes nos pensées t’accompagnent. Tu vas bien sûr nous manquer mais rien n’est plus important que le combat que tu t’apprêtes à livrer. On a déjà hâte de te retrouver dès que tu seras remis sur pied. D’ici-là, bon courage. On t’aime mon chum. »