The Crown retrouvera son trône sur Netflix début novembre.

lynn elber Associated Press

La cinquième saison de la série dramatique sur la reine Élisabeth II et sa famille élargie débutera le 9 novembre, soit deux mois après le décès de la reine, a annoncé samedi le service de visionnement en continu.

La production de la sixième saison a été suspendue le jour de la mort de la reine, puis à nouveau pour les funérailles de cette dernière.

Dans la prochaine saison, Imelda Staunton sera la dernière d’une série d’actrices qui ont joué le rôle d’Élisabeth II à travers les décennies de sa vie et de son règne. Les deux premières saisons mettaient en scène Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Élisabeth II accédant au trône et grandissant dans son rôle de reine. Les troisième et quatrième saisons mettaient en scène Olivia Colman dans le rôle d’une reine plus mûre.

La série a remporté 22 prix Emmy, dont celui de la meilleure série dramatique et celui de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Foy et Colman. Josh O’Connor, qui a joué le rôle du prince Charles jeune dans 13 épisodes, a remporté un prix Emmy du meilleur acteur de série dramatique.

Le rôle pivot de la princesse Diana est passé d’Emma Corrin dans la quatrième saison à Elizabeth Debicki (Tenet) pour les saisons 5 et 6. Dominic West tient pour sa part le rôle du prince Charles, aîné des enfants d’Élisabeth, qui est devenu le roi Charles III à la mort de cette dernière.

Parmi les autres nouveaux venus au sein de la distribution figurent Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret et Jonathan Pryce dans celui du prince Philip.

La cinquième saison de The Crown devrait couvrir les turbulences qu’a vécues la famille royale dans les années 1990, lorsque le mariage de Charles et Diana s’est effondré. La princesse de Galles est morte dans un accident de voiture à Paris en août 1997.