Finalistes à la 37e soirée des Gémeaux

L’art de partir au sommet

Ils pilotaient des rendez-vous télévisuels populaires. Leur travail était salué. Et pourtant, au cours des derniers mois, ces finalistes aux 37es prix Gémeaux ont choisi de prendre la porte de sortie. En entrevue, Patrick Huard, Édith Cochrane, José Gaudet, Marie-José Turcotte et Denis Gagné expliquent pourquoi leur trajectoire a bifurqué. Et bien que l’avenir paraisse plus incertain qu’avant, ils acceptent pleinement leur décision.