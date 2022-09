Surprise de taille aux prix Gémeaux dimanche. Alors que plusieurs s’attendaient à assister au nouveau triomphe de District 31, l’Académie a préféré récompenser Nous. L’offrande du Club illico a coiffé l’escouade du commandant Chiasson pour repartir avec l’un des trophées les plus prisés du gala : meilleure série dramatique annuelle.

Marc-André Lemieux La Presse

« C’est une grande surprise. On est vraiment fier de cette série », a déclaré la productrice Anne Boyer.

La victoire de Nous est d’autant plus étonnante, puisqu’au printemps, Le Journal de Montréal rapportait que l’œuvre de l’auteure Dominick Parenteau-Lebœuf n’avait pas été renouvelée, après une seule année. À moins d’un rebondissement spectaculaire, les 12 épisodes qui atterriront sur Club illico en octobre seront ses derniers.

Au gala d’ouverture, présenté en après-midi, Élise Guilbault, gagnante du trophée du Meilleur rôle de soutien féminin (série annuelle) pour son portrait d’une femme portant un lourd secret dans Nous, avait d’ailleurs envoyé un message aux « amis de Québecor ». « SVP, mettez Nous en lumière. Nous ne mérite pas d’être dans l’ombre comme ça a été [le cas durant] la dernière année. C’est une série formidable. »

LA PRESSE CATHERINE LEFEBVRE COLLABORATION SPÉCIALE Elise Guilbault a été récompensée pour Nous.

Comme prévu

Le couronnement des séries C’est comme ça que je t’aime et Audrey est revenue était beaucoup plus attendus, puisqu’elles ouvraient la marche avec 14 nominations chacune. Sacrée meilleure série dramatique en soirée, C’est comme ça que je t’aime s’était illustrée dans trois catégories plus tôt en journée : meilleur texte (François Létourneau), meilleure réalisation (Robin Aubert, Jean-François Rivard) et production s’étant le plus illustrée à l’étranger.

Sous les projecteurs, la productrice Joanne Forgues a rappelé qu’en 1975, année où l’action de C’est comme ça que je t’aime se déroule, l’avenir s’annonçait rose pour les femmes, ce qui n’est plus nécessairement évident aujourd’hui. « En 2022, cette femme est maintenant écorchée à plusieurs égards. Chez nos voisins, avec l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade, en Afghanistan, où elles n’ont plus aucun droit, les pro-vie cachés au sein des partis politiques… SVP, soyons vigilantes et vigilants. Tout ça est si fragile. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’équipe de C’est comme ça que je t’aime

Après avoir triomphé à Cannes, Audrey est revenue a répété l’exploit au Québec. L’offrande du Club illico, qui sera présentée à Télé-Québec à partir du 29 septembre, est repartie avec cinq trophées du côté des comédies : meilleure comédie, meilleure réalisation (Guillaume Lonergan), meilleur texte (Guillaume Lambert, Florence Longpré), meilleur premier rôle féminin (Florence Longpré) et meilleur premier rôle masculin (Denis Bouchard).

Audrey est revenue raconte l’histoire d’une femme de Sorel-Tracy qui revient d’un coma après 15 ans.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Florence Longpré a remporté le trophée du meilleur premier rôle féminin dans une comédie pour Audrey est revenue.

Pierre-Yves Lord a raflé la palme du meilleur animateur de jeu pour 100 génies. Au micro, l’heureux élu a milité pour qu’on accorde davantage de visibilité au quiz qui met en lumière l’étendue des connaissances générales d’un groupe de jeunes de 14 à 17 ans. « Je sais qu’un article sur 100 génies, ça génère peut-être moins de clics qu’une bataille à Big Brother Célébrités, mais c’est important qu’on parle de ces jeunes-là, parce que ça peut avoir des répercussions super positives sur d’autres jeunes qui sont en quête de modèles positifs à la télé. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Pierre-Yves Lord a raflé la palme du meilleur animateur de jeu pour 100 génies.

Sébastien Diaz et Bianca Gervais, qui ont stoppé Format familial l’automne dernier après huit saisons, ont gagné une statuette dorée pour leur animation de l’émission. Une fois sur scène, Bianca Gervais a déclaré que c’était « la cerise sur le sundae ».

La Tour a remporté le prix du meilleur talk-show. « Ça boucle bien la boucle », a déclaré Patrick Huard dans une vidéo préenregistrée. L’humoriste, acteur et réalisateur a quitté l’émission de TVA au printemps, après deux saisons aux commandes.

Karelle Tremblay a récolté le trophée du meilleur rôle de soutien féminin dans une série dramatique pour Doute raisonnable.

Comme l’an dernier, En direct de l’univers a dominé les catégories réservées aux émissions de variétés. France Beaudoin a également été sacrée meilleure animatrice de magazine culturel pour Pour emporter. Du côté de l’humour, Infoman a complété un tour du chapeau.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Karelle Tremblay

Les 37es prix Gémeaux sont animés par Véronique Cloutier. L’animatrice a ouvert la cérémonie en présentant un sketch riche en gags, auquel plusieurs artistes du petit écran ont participé, dont Michel Charette, Élise Marquis, Frédéric Pierre et Patrice Bélanger.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Véronique Cloutier anime la cérémonie.

Chantal Machabée et Pierre Bruneau ont présenté des trophées, et Guillaume Lemay-Thivierge a effectué une apparition imprévue en milieu de gala.