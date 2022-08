Jennifer Coolidge, à gauche, et Sydney Sweeney, dans une scène de la première saison de The White Lotus. Coolidge et Sweeney ont été en nomination aux Emmy Awards.

La saison 2 de la comédie noire créée par Mike White, The White Lotus, l’une des séries les plus attendues de la rentrée télé, débutera sur HBO en octobre prochain.

Luc Boulanger La Presse

Couronnée de succès et de prix en 2021, la série The White Lotus, qui devait se conclure après une saison, sera récurrente avec des personnages et des intrigues qui se renouvelleront d’une année à l’autre. On savait déjà que Jennifer Coolidge et Jon Gries reprendraient leurs rôles de vacanciers romantiques. Mais cette fois, l’action se déplacera d’Hawaii en Sicile, car le couple poursuivra leur escapade, rempli de péripéties, dans un nouvel hôtel haut de gamme.

La Sicile est un décor tout aussi paradisiaque pour la suite de cette série qui oppose des employés aux clients mondains, riches et privilégiés. « The White Lotus aborde une tonne de sujets chauds — dont la lutte des classes — à coups de répliques grinçantes. C’est vraiment, vraiment très bon », avait écrit en juillet 2021, le chroniqueur Hugo Dumas.

C’est Sabrina Impacciatore qui tiendra le rôle de la directrice de l’hôtel en Italie. On retrouvera aussi Michael Imperioli, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Meghann Fahy, Will Sharpe, entre autres, dans la distribution.

La sortie de la saison 2 est donc prévue pour octobre prochain sur la plateforme de HBO.