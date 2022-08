Xavier Dolan a dévoilé sur Instagram une dizaine d’images du tournage de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, sa première série fort attendue qui sera diffusée sur Canal Plus et Club Illico.

Luc Boulanger La Presse

« J’ai tellement hâte ! », a écrit le réalisateur sur son compte Instagram, en publiant des images de son prochain thriller psychologique. Dans La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, on retrouvera Dolan derrière et devant la caméra, puisqu’il partage la vedette avec Julie Le Breton. Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon. Ces derniers étaient tous de la distribution de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard, au TNM en 2019, dont la série est adaptée.

Le réalisateur de Mommy n’avait pas tourné depuis trois ans (Matthias et Maxime). Il a décidé de porter la pièce à l’écran tout de suite après avoir assisté à une représentation de la création de Bouchard au TNM. Dolan s’en explique dans un communiqué émis par Canal Plus. « Au-delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller… »

Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais la série sera probablement disponible d’ici la fin 2022. « D’autres nouvelles suivront bientôt », promet le cinéaste.