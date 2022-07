La bataille post-District 31 est officiellement lancée. Radio-Canada et TVA ont déjà mis en marche la machine promotionnelle pour STAT et Indéfendable, plus d’un mois avant leur arrivée en ondes.

Marc-André Lemieux La Presse

Les deux quotidiennes prendront l’antenne simultanément le lundi 12 septembre à 19 h. Elles occuperont la case horaire qu’un certain drame policier a laissée vacante au printemps, après six saisons d’écrasante domination.

La somme d’énergie — et d’argent — dépensée par Radio-Canada et TVA pour mousser ces séries ne devrait étonner personne.

« La case de 19 h, c’est une case importante », indique Isabelle Fournier, directrice, lead activation média, chez Cossette Média. « C’est celle qui lance la soirée. Elle appartient à Radio-Canada depuis des années. »

Une quotidienne dramatique à TVA, c’est quelque chose qu’on n’a jamais vu. La lutte s’annonce serrée. Ça joue du coude, c’est normal. Isabelle Fournier, directrice, lead activation média, chez Cossette Média

L’automne dernier, quand District 31 (1,8 million de téléspectateurs) éclipsait quotidiennement La tour de Patrick Huard (635 000 téléspectateurs), Radio-Canada et TVA ralliaient environ 2 435 000 Québécois de 19 h à 19 h 30. Selon les plus récentes prévisions, ce nombre devrait fléchir de 20 % pour s’établir à 2 millions cette année.

Affrontement de bandes-annonces

« Qui va gagner ? C’est difficile à dire, déclare Isabelle Fournier, de Cossette Média. Chose certaine, les deux séries vont faire partie du top 30 des émissions les plus regardées. Les bandes-annonces que j’ai vues sont prometteuses. »

Jeudi soir, Radio-Canada a commencé à diffuser la première bande-annonce de STAT. Composé d’images tournées la semaine précédente, ce montage de 45 secondes succède aux vignettes individuelles de personnages, qui tournaient en boucle sur ICI Télé depuis juin.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Habilement construit, ce collage d’extraits laisse présager une série médicale sous haute tension.

Les téléspectateurs endeuillés de District 31 ont assurément remarqué la présence de quelques comédiens rescapés du célèbre poste de quartier, dont Patrick Labbé (feu Laurent Cloutier) et Virginie Ranger-Beauregard (Stéphanie Malo). Le premier campe dorénavant un psychiatre, la seconde, une travailleuse sociale.

Geneviève Schmidt (mémorable Nancy Riopelle) participe également au projet, et tout indique qu’elle défend un autre personnage (une chirurgienne, cette fois) avec beaucoup, beaucoup d’attitude.

Signée Marie-Andrée Labbé (Trop, Sans rendez-vous), STAT nous plongera dans l’univers du personnel d’un hôpital montréalais. L’intrigue sera articulée autour du personnage d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), cheffe des urgences, et des professionnels qui l’entourent, dont Éric Perron (Stéphane Rousseau), préposé aux bénéficiaires, et Pascal St-Cyr (Normand D’Amour), oncologue.

Lou-Pascal Tremblay, Ludivine Reding, Samantha Fins, Anglesh Major, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Blais, Bruno Marcil et Maxime Allard complètent la distribution. Danièle Méthot (District 31, 30 vies, Virginie) réalise les épisodes.

La campagne de promotion menée sur l’internet génère des résultats. Plus de 19 000 personnes sont abonnées au compte Facebook officiel de l’émission, contre 1500 pour Indéfendable.

Parlant d’Indéfendable, sa deuxième bande-annonce roule depuis une semaine. D’une durée d’un peu plus d’une minute, elle propose une incursion frénétique au sein du cabinet juridique Lapointe-Macdonald, formé d’avocats criminalistes joués par Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Nour Belkhiria.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les acteurs Martin-David Peters, Jean Maheux, Catherine Renaud, Mathieu Baron, Mikhaïl Ahooja, Marilyse Bourke, Marie-Ève Perron, Christian Bégin et Tatiana Zinga Botao y tiendront également des rôles, d’après des informations fournies par TVA.

Le réalisateur Stéphane Simard (Clash, Une grenade avec ça ?) a terminé le tournage de 80 épisodes. Les 50 premiers sont montés. Une équipe d’auteurs dirigée par Nadine Bismuth (Un lien familial, Au secours de Béatrice) signe les textes.

Première impression

Lancées avec fanfare et trompettes, les bandes-annonces de STAT et d’Indéfendable revêtent « une importance capitale », soutiennent les producteurs de chaque série.

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR TVA Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Delorme, Michel Laperrière et Nour Belkhiria, les avocats criminalistes d’Indéfendable

« On dit toujours qu’on a juste une chance de faire une bonne première impression… et c’est vrai », déclare Izabel Chevrier, productrice chez Pixcom, boîte derrière Indéfendable.

Une première bande-annonce, pour nous, c’est crucial. Ça permet aux téléspectateurs d’entrer en contact avec l’univers d’une série. Pour nous, c’est une promesse, une invitation : voici ce à quoi vous êtes conviés. Izabel Chevrier, productrice chez Pixcom, boîte derrière Indéfendable

« Ça met le ton », indique Guillaume Lespérance, président d’A Média et coproducteur de STAT avec Fabienne Larouche et Michel Trudeau (Aetios). « Ça présente l’environnement, ça montre notre décor, ça donne les grandes lignes des principaux personnages… C’est super important. »

Les deux producteurs sont « extrêmement satisfaits » du soutien qu’ils reçoivent des diffuseurs.

« On est privilégiés, déclare Izabel Chevrier. Le groupe Québecor met toujours le paquet pour promouvoir ses séries. Parce qu’on a un statut particulier, parce qu’on est leur première quotidienne de fiction, on sent qu’on est très, très importants pour eux. On sent leur enthousiasme. Ils voient les épisodes. Leur réaction est super positive. Ils sont confiants. »

« J’ai fait plusieurs projets d’envergure avec Radio-Canada au cours des dernières années », rappelle Guillaume Lespérance, producteur d’émissions à succès comme Tout le monde en parle, le Bye bye et Discussions avec mes parents. « La quotidienne, c’est quelque chose de hors-norme. On sent assurément l’appui du diffuseur. Je sais que District 31 a été très importante pour Radio-Canada. On sent que STAT, c’est un projet qui l’est tout autant. »