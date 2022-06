Quinze ans après Gilmore Girls, Yanic Truesdale renoue avec Melissa McCarthy dans God’s Favorite Idiot, une nouvelle série de Netflix. En réalité, il s’agit seulement de retrouvailles à l’écran, puisque loin des caméras, les deux comédiens sont restés bons amis tout ce temps.

Marc-André Lemieux La Presse

Noël 2020. En pleine deuxième vague de COVID-19 au Québec, Yanic Truesdale reçoit un texto de Melissa McCarthy à l’heure du souper. Jusqu’ici, rien d’anormal. Depuis qu’ils ont incarné respectivement Michel Gérard et Sookie St. James dans sept saisons de Gilmore Girls, au début des années 2000, les deux acteurs ont toujours gardé contact.

Yanic Truesdale sourcille toutefois lorsqu’il réalise qu’il s’agit d’un message vidéo, chose qu’ils n’ont pas du tout l’habitude de s’envoyer. Curieux, il ouvre le fichier que l’actrice a enregistré avec Ben Falcone, son conjoint et partenaire créatif. En Australie, le couple prépare le tournage d’une comédie. Mais surtout, il cherche à combler le rôle d’un ange. Yanic serait-il intéressé ?

« Mets-en ! rigole le principal intéressé en entrevue. C’était la pandémie, le confinement, l’hiver… J’étais comme : “Je pars quand ?” »

PHOTO VINCE VALITUTTI, FOURNIE PAR NETFLIX Ben Falcone (Clark) et Melissa McCarthy (Amily) dans God’s Favorite Idiot

Un mois et demi plus tard, le comédien s’envole au pays des kangourous après avoir éteint quelques feux. « C’était un peu complexe, parce que j’allais être à l’extérieur du Québec jusqu’en juin, mais j’étais censé tourner la deuxième saison des Mecs en avril. J’étais sûr qu’ils allaient me flusher et donner mon rôle à quelqu’un d’autre. Mais finalement, non. Ils ont déplacé les tournages. J’ai trouvé ça extrêmement gentil. »

Une fois arrivé à destination, et après avoir terminé ses deux semaines « cauchemardesques » de confinement strict dans une chambre d’hôtel de Sydney, Yanic Truesdale amorce le travail.

« Mes amis voulaient m’arracher la tête parce que j’étais au soleil en Australie ! »

Descendu du ciel

Comédie découpée en huit épisodes d’une demi-heure chacun, God’s Favorite Idiot brosse le portrait de Clark (Ben Falcone), un employé d’assistance technique qui entame une relation amoureuse avec Amily (Melissa McCarthy), une collègue de bureau excentrique. Son existence somme toute banale prend toutefois une tournure inattendue lorsqu’il est frappé par l’éclair et devient – sans avertissement – messager de Dieu. L’homme sans histoire est alors investi d’une délicate mission, annoncée par l’ange Chamuel (Yanic Truesdale) descendu du paradis : prévenir l’apocalypse.

La première apparition du personnage de Yanic Truesdale est d’ailleurs spectaculaire.

« Mon agent m’a dit : “Ça doit être l’une des meilleures entrées en scène de tous les temps à Hollywood !”, s’exclame le Montréalais. Dans le scénario, c’était marqué que j’arrivais du ciel. J’étais sûr que ça allait être fait avec des effets spéciaux. Mais non ! Ça voulait dire que j’allais être suspendu à fucking 150 pieds dans les airs avec une grue ! »

Photo LISA TOMASETTI, fournie par NETFLIX Yanic Truesdale dans God’s Favorite Idiot

Malgré sa prémisse farfelue, Yanic Truesdale qualifie God’s Favorite Idiot de comédie de bureau.

Ce n’est pas un show over the top. Les enjeux sont un peu crackpot, mais le ton reste très réaliste. Yanic Truesdale, à propos de God’s Favorite Idiot

Remplie de bons sentiments, God’s Favorite Idiot s’ajoute aux comédies feel-good des dernières années, menées par Schitt’s Creek et Ted Lasso. « J’adore les trucs plus sombres, nuance l’acteur. Mais actuellement, les choses vont tellement mal dans le monde… Le cynisme, est-ce qu’on peut le lâcher un peu ? »

Une amitié qui perdure

Lorsqu’on lui demande de décrire son amitié avec Melissa McCarthy, Yanic Truesdale souligne leurs nombreux points communs, y compris leur humour, leur vision du monde et, surtout, leurs positions politiques.

Il signale également leur amour du design. « On a commencé à acheter des maisons en même temps, souligne le comédien. Dans nos journées de congé, on pouvait partir magasiner ensemble l’après-midi. Elle venait chez moi, elle me donnait des idées. J’allais chez elle, je faisais la même chose… »

Yanic Truesdale n’est pas surpris d’avoir développé une aussi belle relation avec l’actrice américaine, vedette des films Bridesmaids et Can You Ever Forgive Me ?.

Toutes nos scènes étaient ensemble [avec Melissa McCarthy]. Gilmore Girls, c’était 22 épisodes par année. C’était des longues journées. C’était des 16, 18 heures d’affilée à travailler ensemble. Ça crée des liens ! Yanic Truesdale

Quant au tournage de God’s Favorite Idiot, Yanic Truesdale indique qu’il s’est bien déroulé. Non seulement parce qu’il a pu filmer – pour la première fois de sa carrière – des cascades devant un écran vert, mais aussi parce qu’il a été en mesure d’observer sa grande amie à l’œuvre à la fois en tant qu’actrice et que productrice. « C’était très cool de voir une amie que j’aime beaucoup naviguer avec autant de souplesse et d’élégance dans les hautes sphères du métier. »

Le meilleur des Mecs

Yanic Truesdale tourne actuellement la troisième saison des Mecs au Québec avec Christian Bégin, Normand Daneau et Alexis Martin. Il estime que l’œuvre imaginée par Jacques Davidts atteindra un nouveau sommet quand ses nouveaux épisodes atterriront sur Tou.tv Extra l’automne prochain.

« C’est ma saison préférée, soutient le comédien. Je ris beaucoup en lisant les textes. C’est très, très drôle, mais en même temps, ça aborde des thèmes très ciblés et réalistes. »

PHOTO PIERRE CREPO, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin dans Les mecs

Une fois cette aventure terminée, Yanic Truesdale prendra des vacances au Portugal avec Melissa McCarthy et Ben Falcone. Il rejoindra ensuite un ami en Grèce, puis reviendra en Amérique du Nord pour éventuellement tourner deux nouveaux volets de Fallen Angels Murder Club, un téléfilm policier du réseau Lifetime mettant en vedette la chanteuse Toni Braxton.

« C’est une belle période pour moi, lance l’acteur de 52 ans. J’ai des projets en français comme en anglais. C’est vraiment cool. C’est un bel équilibre. »

God’s Favorite Idiot atterrit sur Netflix mercredi.