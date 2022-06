Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : Conversations with Friends

Si cette série irlando-britannique vous rappelle Normal People, c’est compréhensible, puisqu’il s’agit de l’adaptation d’un autre roman de Sally Rooney, auteure derrière l’inoubliable histoire d’amour entre Marianne et Connell. Cette fois, on plonge dans l’univers de Frances (Alison Oliver), une étudiante en littérature plutôt réservée qui, avec son amie et ex-copine Bobbi (Sasha Lane), tisse des liens avec Jemima (Melissa Baines) et Nick (Joe Alwyn), un couple plus âgé. Puis les choses se compliquent... Comme Normal People, Conversations with Friends ne recule jamais devant un silence ou encore un malaise potentiel. On aime également la finesse du jeu des acteurs et l’authenticité des dialogues.

Prime Video (la série est offerte en version française et avec sous-titres français)

La nouveauté : L’effet papillon

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV L’effet papillon

Dans cette sympathique série documentaire, trois jeunes vingtenaires – Samuel, sa copine Anne-Marie et son meilleur ami Arjuna – parcourent le Canada pour réaliser une liste de 39 rêves et défis. Leur épopée commence au Québec avec une épreuve de plongeon de haute voltige, qu’ils réalisent avec l’aide de l’athlète de sport extrême Lysanne Richard. En deuxième partie d’épisode, le trio doit transformer le frère d’Anne-Marie, lequel souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, en star du rock. Pour accomplir cette tâche, Samuel, Anne-Marie et Arjuna recourent aux services du groupe Half Moon Run. Fait à noter, ils immortalisent chaque défi en prenant un selfie au moyen d’un appareil Polaroïd. On aime le rituel.

Unis TV, lundi à 18 h 30 (les épisodes seront aussi offerts en ligne à TV5Unis.ca)

Chaînes spécialisées : Victorieux à deux

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE TVA Victorieux à deux

Après avoir rencontré des familles en situation de pauvreté dans Fin de mois et s’être penché sur l’itinérance dans Face à la rue, Jean-Marie Lapointe anime Victorieux à deux, une série documentaire qui s’intéresse aux sportifs de haut niveau handicapés et, surtout, aux personnes qui gravitent autour d’eux. Réalisé par Pierre-Antoine Fournier (Comme par magie), le premier épisode brosse le portrait de Mathieu St-Pierre, un athlète de paracanoë de Shawinigan qui s’est rendu aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, six ans après un grave accident forestier qui l’a paralysé des deux jambes. Une demi-heure franchement inspirante, surtout quand on voit l’infatigable guerrier s’entraîner en faisant des tractions (chin-up) en fauteuil roulant.

MOI ET CIE, lundi à 21 h

En rattrapage : Bête noire

PHOTO LOU SCAMBLE, FOURNIE PAR SÉRIES PLUS Bête noire

Vous n’avez pas encore vu Bête noire parce que vous n’êtes pas abonné à Séries Plus ? C’est votre jour de chance. Jusqu’au 31 juillet, l’excellent thriller réalisé par Sophie Deraspe (Antigone) est offert gratuitement sur l’internet. Écrit par Patrick Lowe (Prémonitions, Toute la vérité) et Annabelle Poisson (Fugueuse, L’échappée), il relate la quête d’une mère éplorée (formidable Isabelle Blais, sacrée meilleure actrice aux derniers prix Gémeaux) qui cherche à comprendre pourquoi son fils de 16 ans a commis une tuerie de masse dans une école secondaire. Parions qu’il sera impossible de regarder ces six épisodes sans penser au récent massacre d’Uvalde, au Texas. Bête noire met également en vedette Stéphane Gagnon, Marine Johnson, Sophie Cadieux et Martin Dubreuil.