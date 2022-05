La comédienne Catherine St-Laurent, connue pour avoir tenu le rôle de Noélie St-Hilaire dans District 31, fera partie de la distribution de L’air d’aller, une fiction qui sera présentée à l’hiver 2023 à Télé-Québec.

Alexandre Vigneault La Presse

Elle sera notamment entourée par Antoine Olivier-Pilon, Jakim Robillard et Noémie Leduc Vaudry, qui interpréteront un groupe d’amis atteints de fibrose kystique.

L’air d’aller, première série signée par le poète et romancier Jean-Christophe Réhel, raconte entre autres la vie et l’amitié dans les coups durs. Cette comédie « brise les tabous en portant un regard différent sur ceux et celles qui vivent avec une maladie », annonce le diffuseur dans un communiqué dévoilant la distribution.