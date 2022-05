Plateaux de tournage

Les plaintes pour harcèlement bondissent

Les plateaux de tournage ressentent eux aussi l’influence du mouvement #metoo. En 2021, les dénonciations pour harcèlement sexuel et psychologique en tournage ont grimpé de 35 %, selon l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), section locale 514 AIEST.