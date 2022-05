Alors que nous soulignons le May The Fourth Be With You, Disney et Star Wars ont dévoilé une deuxième bande-annonce pour la minisérie Obi-Wan Kenobi, dont les deux premiers épisodes seront offerts sur Disney+ le 27 mai prochain.

La Presse

La minisérie se déroule dix ans après les événements relatés dans Revenge of the Sith, alors qu'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) assiste à la transformation de son apprenti, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) en Darth Vader.