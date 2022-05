Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Julianne Côté, qui joue dans la série De Pierre en fille, qu’elle a scénarisée (Tou.TV). On pourra aussi la voir dans l’adaptation de la pièce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé réalisée par Xavier Dolan.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

La traque

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Patrick Lagacé dans La traque

« On suit l’enquête de Patrick Lagacé sur une histoire survenue au printemps 2006, lorsqu’un homme très violent s’introduisait dans des résidences pour commettre des vols, battre ses victimes et même tuer. On rencontre plusieurs protagonistes plus grands que nature : des gens de la police et des personnes qui ont gravité autour du meurtrier. Ça m’a estomaquée d’avoir accès à eux. La production n’a vraiment rien à envier aux séries de true crime sur Netflix. C’est réalisé de main de maître par André Saint-Pierre. C’est haletant et super bien ficelé. J’ai dévoré la série d’une traite ! »

Sur ICI Tou. TV Extra

The First Lady

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Michelle Pfeiffer (Betty Ford), Viola Davis (Michelle Obama) et Gillian Anderson (Eleanor Roosevelt) dans la série The First Lady

« Dans cette télésérie diffusée sur Crave, on suit trois premières dames importantes interprétées par Viola Davis (Michelle Obama), Michelle Pfeiffer (Betty Ford) et Gillian Anderson (Eleanor Roosevelt). On se promène sur environ un siècle d’histoire américaine. C’est super intéressant de les voir en action, de découvrir les mœurs de l’époque et la pression avec laquelle elles devaient composer. Souvent, ce sont les femmes qui portent leur famille à bout de bras, en plus de leurs idéaux, de leur carrière ou de leurs rêves perdus. Ça me fait du bien de retrouver Michelle Pfeiffer dans une série à grand déploiement. C’est mon actrice fétiche. »

Sur Crave

Les chefs !

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’animatrice de l’émission Les chefs !, Élyse Marquis

« Je n’ai pas manqué une saison de cette émission ! J’adore l’animation d’Élyse Marquis et la nouvelle mentore Colombe St-Pierre. Je la trouve hyper attachante, brillante et dynamique. Je trouve qu’elle apporte beaucoup à l’émission cette année. Je suis contente de retrouver ma brigade préférée de jeunes talents en plein essor. Il y a tellement d’émissions de cuisine à l’antenne, mais je trouve celle-ci passionnante. Elle met de l’avant les produits locaux et les talents d’ici. J’apprends beaucoup en la regardant. J’aime aussi beaucoup les juges ; mon préféré est Pasquale Vari. Je ne me lasse pas de cette formule parfaite. »

Sur ICI Télé