L’animateur et humoriste José Gaudet a annoncé jeudi qu’il quittait Ça finit bien la semaine, qu’il pilote à TVA avec Julie Bélanger depuis neuf ans. L’émission de vendredi sera sa dernière.

Alexandre Vigneault La Presse

« C’est avec le cœur gros que je quitte mon équipe adorée », a-t-il écrit sur Facebook, en promettant d’en dire plus en ondes vendredi. Il a aussi rendu hommage à son « amie de toujours », sa coanimatrice Julie Bélanger, qui a aussi fait son éloge sur le réseau social.

« Tu es à ce jour le meilleur partenaire de travail que j’ai eu, écrit-elle. Tu m’as rendue meilleure et, tu l’as souvent dit, toi et moi ensemble, on faisait une belle lumière. »

José Gaudet veut se consacrer à d’autres projets, notamment renouer avec sa carrière d’humoriste qu’il estime avoir « un peu délaissée ces dernières années ». Il a tenu le magazine culturel présenté le vendredi à 19 h pendant neuf ans.

TVA annonce que l’émission reviendra pour une dixième saison à l’automne et que Julie Bélanger demeurera en poste avec un nouveau coanimateur. Le départ de José Gaudet sera souligné par une émission spéciale avec prestations musicales et invités spéciaux.