Le respect que vouent les artistes à Serge Fiori est profondément touchant. C’est ce qu’on choisit de retenir du projet que l’auteur-compositeur présente aujourd’hui, une émission web intitulée Chez Padré avec Serge Fiori.

Marc-André Lemieux La Presse

Dans cette série d’entrevues intimistes mise en ligne mardi, le musicien (parmi tant d’autres) troque sa guitare contre un micro d’animateur pour interviewer 11 personnalités qu’il apprécie particulièrement. Et visiblement, le sentiment est réciproque. On s’en rend compte en regardant son entrevue d’une heure avec Luc Picard, durant laquelle le comédien et cinéaste répond avec beaucoup, beaucoup de générosité aux questions parfois malhabiles – et souvent improvisées – que pose l’inimitable leader d’Harmonium.

Car Serge Fiori n’a pas de plan serré d’entrevue. En fait, il n’a pas l’air d’en avoir du tout. Mais ce qu’il a, c’est une connexion intime avec l’invité, résultat de plusieurs années d’amitié ou de grande estime. Et c’est ce qui mène à quelques scènes auxquelles on n’aurait jamais la chance d’assister si Chez Padré (surnom qu’il porte depuis quelques années) suivait un format traditionnel de talk-show. Parmi elles, signalons le moment où Luc Picard se lâche lousse en imitant, pour faire plaisir au chanteur, Michel Chartrand. Ou quand il parle d’Henri, son fils de 20 ans.

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS FIORI ET LES PRODUCTIONS CRÉACTIVE Luc Picard

On pourrait comparer Chez Padré avec Serge Fiori à L’autre midi à la table d’à côté, cette émission de radio d’ICI Première désormais proposée en version télé, dans laquelle deux artistes tiennent une franche conversation autour d’un repas. Mais ce serait malhonnête, et surtout très désavantageux pour Chez Padré. Les budgets des deux rendez-vous étant loin d’être équivalents, les attentes doivent être tempérées du côté du rythme (un montage plus serré aurait permis d’éliminer plusieurs temps morts), du côté de la recherche et du côté du décor (un rideau noir, deux chaises, une plante verte, une table d’appoint recouverte d’une nappe et d’une tête de bouddha).

Des hommages

Les tournages de Chez Padré ont tous eu lieu l’an dernier chez Serge Fiori, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région qu’il habite depuis bientôt deux ans. Outre Luc Picard, Michel Côté, Guylaine Tremblay, Normand Brathwaite, Luc Dionne, Isabel Richer, Michel Barrette, France Castel, Régis Labeaume, Anne Dorval et Louis-Jean Cormier ont participé à l’aventure.

En visioconférence, l’amour et l’admiration qu’ils éprouvent pour Fiori traversaient l’écran. Luc Picard a salué ses qualités d’intervieweur, soulignant qu’il avait « complètement oublié qu’il donnait une entrevue ». « Serge m’a présenté aux gens comme je n’ai jamais été présenté », a affirmé l’acteur.

Dans un message préenregistré, Michel Barrette a parlé d’une entrevue « entre chums » et d’une expérience « formidable ».

J’ai oublié qu’il y avait une caméra. Ça m’a permis d’être authentique et sans censure. Michel Barrette

Normand Brathwaite s’est tellement senti à l’aise avec Fiori qu’ils ont été contraints de reprendre l’entretien dans son intégralité. Les choses auraient dérapé après quelques minutes seulement, a révélé l’animateur de Belle et bum.

Pour sa part, Luc Dionne a raconté qu’il s’était laissé aller et qu’il n’avait senti aucun jugement de la part de l’artiste, seulement de l’écoute.

Enfin, Régis Labeaume a déclaré qu’il n’avait « jamais été aussi loin » en entrevue. « C’est juste avec un gars que t’aimes que tu peux faire ça », a souligné l’ex-maire de Québec.

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS FIORI ET LES PRODUCTIONS CRÉACTIVE Serge Fiori et Régis Labeaume

Quand nous l’avons questionné par rapport aux révélations inédites qu’il aurait effectuées, M. Labeaume est toutefois resté évasif. « J’ai craché une couple de morceaux que j’avais depuis longtemps, sur mes parents, par exemple. Et professionnellement, les gens m’ont souvent parlé des succès que j’ai eus. Serge m’a amené sur mes échecs. »

Entrevues à la carte

Pour connaître la teneur exacte des confidences de Régis Labeaume, il faudra débourser 3,99 $, prix auquel chacun des tête-à-tête est offert au chezpadreavecsergefiori.ca. Les mordus peuvent se procurer la saison complète au prix de 29,99 $. Du matériel promotionnel est également en vente, comme des tasses, des t-shirts, des verres à whisky, des casquettes, des tuques, du shampoing et même des savons exfoliants.

Ce modèle d’affaires convient à Serge Fiori, qui produit l’émission avec Michael Gagnon, Suzanne Richard et Hélène Lévesque, sa conjointe. En table ronde virtuelle, le compositeur de Dixie a indiqué qu’en créant sa propre plateforme de téléchargement, il profitait d’une liberté qu’il n’aurait pas trouvée ailleurs.

Il n’y a pas de réalisateur avec les cheveux en pique qui est venu nous dire quoi faire. Serge Fiori

Ce n’est pas la première fois que Serge Fiori élabore un projet en marge des canaux traditionnels de distribution. Lancé en décembre 2020, l’album Harmonium symphonique – Histoires sans paroles n’est pas offert en magasin, sur Spotify, sur Apple Music ou par tout autre géant du streaming. Il n’est offert qu’au harmoniumsymphonique.com. D’ailleurs, un spectacle inspiré du disque sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières à compter du 24 mai, avec notamment Luce Dufault et Kim Richardson.

Serge Fiori participe également au projet de spectacle et d’album Riopelle symphonique, consacrés au peintre Jean Paul Riopelle, dont on soulignera le 100e anniversaire de naissance en 2023.

La série Chez Padré avec Serge Fiori est offerte au chezpadreavecsergefiori.ca.