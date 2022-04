Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : L’amour est dans le pré

Pour clore cette 10e saison, Noovo présente un épisode spécial qui réunit les couples des saisons précédentes, dont Simon et Cynthia (saison 1), Luc et Mélissa (saison 3), William et Magalie (saison 6), Jayson et Audrey-Ann (saison 8) et Alex et David (saison 9). Que sont-ils devenus ? Combien de couples sont encore actifs ? Pour marquer le coup, la production a également réuni Katherine Levac et Marie-Ève Janvier, qui uniront leurs forces pour présenter une rétrospective et faire part de leurs moments préférés. Avis aux mordus qui souhaiteraient revisiter la populaire téléréalité amoureuse : après la diffusion, toutes les saisons de L’amour est dans le pré seront offertes au Noovo.ca

Noovo, jeudi à 20 h

L’incontournable : La tour

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Pour sa dernière semaine à la barre de La tour, Patrick Huard recevra Mariloup Wolfe, Patrice L’Écuyer, Édith Cochrane, Daniel Boucher, Jean-Thomas Jobin et Claude Legault.

Après deux années de COVID-19, Patrick Huard quitte La tour. La semaine dernière, son successeur, Gildor Roy, a salué les discussions « ouvertes et franches » qu’il a menées depuis septembre 2020 aux commandes du talk-show quotidien de TVA. Nous sommes entièrement d’accord. Pour cette dernière semaine, l’acteur, réalisateur, auteur et humoriste reçoit Mariloup Wolfe, Patrice L’Écuyer, Édith Cochrane, Daniel Boucher, Jean-Thomas Jobin et Claude Legault, qui s’est fait plutôt rare dans les médias depuis son arrêt de travail pour cause d’épuisement professionnel, l’an dernier.

TVA, du lundi au jeudi à 19 h

Le retour : Kebec

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Rose-Aimée Automne T. Morin est à la barre de Kebec.

Après avoir été pilotée par Noémi Mercier, la série documentaire Kebec refait surface dotée d’une nouvelle animatrice, Rose-Aimée Automne T. Morin. L’émission, qui vise à « présenter notre histoire comme elle n’a jamais été racontée », aborde une vingtaine de thèmes cette saison : le couple, les communautés anglophones, les grands rassemblements, la masculinité, le design d’intérieur, etc. Au programme cette semaine : un sympathique segment à propos des pubs télé marquantes du Québec, dont Sico (qui repiquait la chanson Tico Tico d’Alys Robi), Distribution aux consommateurs (« C’est DAC ! ») et Air Canada avec Dominique Michel. On examine également le rapport des Québécois aux vedettes.

Télé-Québec, vendredi à 19 h 30

Cinéma : Festival Batman

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Le chevalier noir (The Dark Knight)

Pour ceux qui (comme nous) sont sortis déçus du cinéma après s’être tapé The Batman, le plus récent volet des aventures de l’homme chauve-souris mettant en vedette Robert Pattinson, cette programmation spéciale pourrait permettre de se réconcilier avec l’univers du superhéros de DC Comics. Depuis vendredi, Crave offre l’ensemble des films Batman sortis depuis 1989, notamment l’élégant diptyque de Tim Burton avec Michael Keaton, le pétaradant Batman à jamais de Joel Schumacher avec Val Kilmer, l’horrible Batman et Robin avec George Clooney, et surtout, l’enlevante trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale.

Crave