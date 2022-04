C'est le réalisateur Danny Boyle qui est derrière la série télé sur le légendaire groupe punk britannique Sex Pistols, disponible à la fin du mois de mai sur Disney+ au Canada.

Émilie Côté La Presse

La bande-annonce de Pistol, qui compte six épisodes, vient d’être dévoilée (en anglais).

La série télé est basée sur le livre Lonely Boy : Tales From A Sex Pistol de Steve Jones, guitariste du groupe à qui l’on doit les hymnes rebelles Anarchy in the U. K. et God Save The Queen.

Le réalisateur Danny Boyle (Trainspotting, The Beach, Slumdog Millionaire) a déclaré que les Sex Pistols ont bouleversé la culture britannique. On ne pourrait pas le contredire là-dessus.

Parmi la distribution de Pistol, on retrouve Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lyndon), Toby Wallace (Steve Jones) et Christian Lees (Glen Matlock). Malcolm McLaren incarne l’imprésario du groupe alors que Maisie Williams joue le rôle de la designer Vivienne Westwood.

Pistol sera disponible au Canada sur Disney+ le 31 mai.