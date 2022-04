Émilie Bordeleau, Suzie Lambert, Lucille Teasdale… Marina Orsini s’y connaît en personnages iconiques qui imprègnent l’imaginaire collectif. Alors quand elle parle d’Une autre histoire et qu’elle décrit Anémone comme « un rôle marquant », on prête attention.

Marc-André Lemieux La Presse

Depuis 2019, l’actrice interprète cette femme souffrant d’alzheimer précoce avec beaucoup d’abandon. Ce lundi soir, son sort sera scellé à jamais puisque Radio-Canada présentera le dernier épisode du téléroman de Chantal Cadieux (Mémoires vives, Providence).

Cette finale surviendra après deux sauts temporels « très payants », estime Marina Orsini. Depuis janvier, les bonds d’un an orchestrés par l’auteure ont empêché l’action de s’enliser... tout en montrant les ravages que provoque la terrible maladie non seulement chez Anémone, mais aussi chez son fils, Sébastien (Benoît McGinnis).

« C’était tellement dense comme intrigue, comme vécu... Même nous autres, les acteurs, quand on recevait les textes, des fois, on était comme : “Hein ? ! C’est sa fille finalement ?”

[Rires] Mais la beauté, c’est que c’était crédible. Ça marchait. Ça s’est toujours tenu. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini dans Une autre histoire

En entrevue Zoom, Marina Orsini se rappelle les mois précédant le tournage des premiers épisodes d’Une autre histoire, en 2018. Avant de plonger dans l’univers d’Anémone/Manon, cette thanatopractrice au(x) lourd(s) passé(s), elle avait rencontré deux femmes de 40 et 45 ans ayant reçu un diagnostic d’alzheimer précoce. Assise devant son ordinateur, la comédienne pousse un long soupir.

C’est bouleversant de parler avec des femmes aussi jeunes atteintes d’alzheimer. J’ai pu les filmer pendant qu’on jasait. J’ai pu leur poser toutes sortes de questions. Et j’ai pogné des affaires : le regard, les hésitations, l’énergie, la gestuelle... Ça m’a beaucoup, beaucoup nourrie. Marina Orsini

Au fil des saisons, Marina Orsini n’a pas regardé de films sur l’alzheimer pour reproduire certains comportements, même l’automne dernier, avant d’attaquer l’ultime bloc de tournage, lorsque l’état d’Anémone dégénère. Elle voulait créer son propre personnage.

« De toute façon, tout était dans l’écriture de Chantal [Cadieux]. Dans chacun des scénarios qu’on recevait, il y avait beaucoup de descriptions en dehors des dialogues, beaucoup de sous-texte... Les intentions étaient claires. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Image tirée du dernier épisode d’Une autre histoire

Un cadeau dangereux

Une autre histoire a marqué le grand retour de Marina Orsini, la comédienne. Quand ICI Télé a commencé à diffuser le feuilleton, en janvier 2019, le nom de l’actrice n’était pas apparu au générique d’une série depuis Lance et compte : La déchirure, sept ans plus tôt. Durant cette période, elle s’était reconvertie en animatrice radio et télé, pour Rouge FM, Canal Vie et Radio-Canada.

Marina Orsini qualifie le personnage d’Anémone de « cadeau ». Mais il s’en serait fallu de peu pour qu’on parle aujourd’hui de cadeau empoisonné. En effet, défendre une quinquagénaire atteinte d’alzheimer menant une double vie comportait plusieurs dangers, comme friser la caricature. L’actrice d’expérience est toutefois parvenue à contourner ce piège. Preuve à l’appui : son trophée du Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle, remporté aux 35es Prix Gémeaux en 2020.

Les témoignages qu’elle reçoit du public confirment également son bon travail.

« Tous les jours, les gens m’en parlent, signale-t-elle. L’autre fois, à la banque, la caissière a failli partir à pleurer. Elle m’a raconté qu’elle avait traversé l’épreuve de l’alzheimer avec son père. Elle est venue les yeux pleins d’eau. C’était très touchant. »

Sceau d’approbation pour Ovila

Anémone n’est pas l’unique personnage de Marina Orsini qui pousse les gens à aborder l’actrice en public. En 2022, Émilie Bordeleau, des Filles de Caleb, continue de fasciner la Belle Province. Sa relation avec Ovila demeure une référence quand vient le temps d’écrire une histoire d’amour à l’écran, nous ont récemment répondu une pléiade d’auteurs télé québécois.

« C’est très flatteur, commente Marina Orsini. Je suis très, très fière des Filles de Caleb. Je suis tombée dessus récemment en écoutant la télé. J’ai été happée. C’est fou à quel point ça n’a pas vieilli. On pourrait penser que ça a été tourné il y a deux ou trois ans. La réalisation de Jean Beaudin, la direction photo de Thomas Vamos... Ça a quelque chose d’intemporel. »

PHOTO ARCHIVES RADIO-CANADA Marina Orsini et Roy Dupuis dans Les filles de Caleb, en 1990

Marina Orsini approuve d’ailleurs Ovila, le projet de remake que fomente l’auteur Frédéric Ouellet (Grande Ourse, La faille). L’automne dernier, la SODEC a révélé que l’adaptation du roman d’Arlette Cousture développée chez Urbania TV avait obtenu son soutien financier. Composée de 10 épisodes, la nouvelle série sera articulée autour du personnage d’Ovila Pronovost, joué par Roy Dupuis dans l’œuvre originale.

« C’est une bonne idée, déclare Marina Orsini. Surtout après tout ce temps. Plus de 30 ans plus tard, pourquoi pas ? »

Après avoir brossé le portrait d’une institutrice qui abandonne sa carrière pour devenir mère de famille, la comédienne est curieuse de découvrir l’univers d’Arlette Cousture d’un autre point de vue.

« C’est intéressant de donner la parole aux hommes, de montrer ce qu’ils vivaient à cette époque, affirme-t-elle. Oui, les femmes qui restaient derrière avec toute la trâlée d’enfants, la terre, le potager, les hivers ensevelis... Ce n’était pas évident. Mais les hommes qui partaient, ils souffraient beaucoup, aussi. »

Ovila, on voyait qu’il n’avait jamais vraiment le goût de partir. Oui, c’était un alcoolique, un homme avec un côté très sombre, mais partir à Barraute en Abitibi pendant six mois avec une gang d’hommes, loin des siens, ça n’a pas dû être facile. Marina Orsini

La suite

Avec Une autre histoire qui quitte l’antenne et Deuxième chance qui prend une pause, Marina Orsini profitera – du moins, en apparence – d’un horaire allégé au cours des prochains mois. Seule son émission culinaire quotidienne, 5 chefs dans ma cuisine, revient sur ICI Télé en septembre.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini dans 5 chefs dans ma cuisine

L’actrice et animatrice affirme toutefois avoir « plusieurs beaux projets en chantier ». Mais puisque rien n’est encore officialisé, elle doit garder le silence. « Je suis hyper inspirée, déclare-t-elle. Je suis bien entourée. Je continue de travailler. Je suis une grande privilégiée. »

Questionnée à propos d’un fantasme professionnel qu’elle n’a pas encore réalisé, la gagnante de plusieurs prix Artis hésite. Pour son prochain projet, l’actrice de 55 ans souhaite simplement s’éloigner d’Anémone.

Mais après quelques secondes de silence, elle étoffe sa réponse : « À l’âge que j’ai, ce n’est plus possible, mais c’est clair que si j’avais 25-30 ans, je voudrais jouer une chanteuse à succès. Parce que j’aime chanter, j’aime la musique et j’aime la scène. »

Est-ce que son rêve qu’elle croit révolu a encore des chances d’être exaucé ? Difficile à dire. Mais une fois lancé dans l’univers, qui sait ?

ICI Télé présente la dernière d’Une autre histoire ce lundi à 20 h. ICI Télé diffuse 5 chefs dans ma cuisine du lundi au vendredi à 11 h 30.