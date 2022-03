Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker et Kristin Davis dans une scène d’And Just Like That…

Une deuxième saison pour And Just Like That…

C’est confirmé : il y aura une deuxième saison pour And Just Like That…, la suite de Sex and the City dont les dix épisodes ont été diffusés sur HBO Max cet hiver avec en vedette trois des quatre comédiennes de la série originale, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Josée Lapointe La Presse

« Je suis ravi d’annoncer que ces merveilleux personnages vivront de nouvelles aventures, toujours jouées par ces trois extraordinaires actrices », a déclaré le scénariste Michael Patrick King.

« Je veux en savoir plus sur ces personnages, beaucoup plus, a ajouté l’auteur. Nous n’avons pas de réponses, mais beaucoup de questions. »

L’interprète de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, a aussi annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

« Saison 2, merci à notre public », a-t-elle écrit.