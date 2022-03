Au bout des droits : justice pour tous

La série documentaire Au bout des droits, imaginée et animée par Isabelle Marjorie Tremblay, ne fait pas que rapporter des causes et citer des numéros de lois, elle raconte de manière claire des situations vécues par des citoyens et expose les recours possibles. L’objectif est clair : outiller le citoyen face à un système dont le jargon et les procédures peuvent faire peur.