(Toronto) Un documentaire sur l’auteur-compositeur-interprète folk canadien Gordon Lightfoot est attendu ce printemps sur la plateforme Amazon Prime Video.

David Friend La Presse Canadienne

Lightheaded : A Gordon Lightfood State of Mind, qui a été présenté en première lors d’une soirée spéciale jeudi à Toronto, est une lettre d’amour au musicien et à l’impact significatif que ses chansons classiques telles que Sundown, If You Could Read My Mind et The Wreck of the Edmund Fitzgerald, ont sur les auditeurs, en particulier ceux qui se désignent comme des « Lightheads ».

Le documentaire retrace un groupe d’entre eux, avec à sa tête le producteur et admirateur de longue date John Corcoran, alors qu’ils parcourent le monde dans l’espoir de capter l’énergie de Gordon Lightfoot sur scène.

Une grande partie des images ont été prises lors de sa tournée au Royaume-Uni et dans les îles britanniques en 2016.

Des entretiens avec Gordon Lightfoot et ses compagnons de groupe sont dispersés tout au long du film pour offrir des points de vue sur la vie des musiciens en tournée.

John Corcoran, 67 ans, affirme avoir vu Gordon Lightfoot en concert plus de 400 fois depuis que son cousin lui a fait entendre pour la première fois l’album Sit Down Young Stranger, paru en 1970, alors qu’il était adolescent.

« J’ai entendu Minstrel of the Dawn et j’étais parti pour la Voie lactée », a-t-il lancé à propos du premier morceau de l’album.

Après avoir entendu leur père faire jouer de la musique de Gordon Lightfoot toute leur vie, ses deux enfants ont décidé qu’ils voulaient transformer son amour inébranlable en un véritable film, même s’ils n’avaient jamais fait de documentaire avant.

« C’est une perspective que nous seuls avons à cause de papa, ici, et des années d’amitié qui se sont développées », a déclaré le coréalisateur Brady Corcoran à propos de ce que lui et sa sœur ont apporté au film.

Lightheaded a été créé avec la pandémie de COVID-19 comme trame de fond, ce qui rend les images de concerts bondés et de rassemblements d’amis porteurs d’une étrange nostalgie d’une époque révolue.

« C’est presque une image figée dans le temps d’il y a six ans, quand tout semblait presque naïf », a déclaré la coréalisatrice Baylee Kahlon.

Regarder ces moments lors de la première de Lightheaded était un rappel qu’il s’agissait d’une occasion rare et précieuse de se réunir pour une projection de film qui n’aurait peut-être pas eu lieu il y a quelques mois à peine.

« Avoir des gens rassemblés en toute sécurité était incroyable à imaginer [à un certain moment], a souligné Baylee Kahlon. Que cet évènement ait eu lieu est un rêve devenu réalité. »