Nicolas Ouellet était particulièrement nerveux au matin du 1er octobre dernier, alors qu’il s’apprêtait à débarquer chez ses parents avec une équipe de tournage. La raison était pourtant légitime. Il relatait sa quête identitaire en tant que personne noire, afrodescendante et adoptée dans une série documentaire judicieusement intitulée Tu viens d’où ?

Marc-André Lemieux La Presse

Son stress a persisté pendant une bonne partie du tournage, mais une fois la journée terminée, il a fait place à la gratitude. Gratitude d’avoir immortalisé cette conversation parents-fils franche et personnelle sur vidéo.

« Ça m’a vraiment ému », déclare l’animateur, rencontré au Café Saint-Henri Mile-Ex, à Montréal.

Le jeune homme de 34 ans, d’origine sénégalaise, savait qu’en acceptant d’explorer ses racines devant l’objectif des réalisateurs Miriam Tantawy et Daniel Abraham, il acceptait également d’exposer son intimité. Son désir de protéger ses parents s’est révélé plus fort que prévu.

« Je n’avais pas envie de leur imposer quoi que ce soit. Ce sont mes parents. Je les aime. Parler devant une caméra, ce n’est pas leur métier. Mais quand j’ai vu qu’ils s’en étaient hyper bien sortis avec l’équipe, qu’ils avaient été super libres dans ce qu’ils avaient envie de dire, j’étais tellement heureux », dit Nicolas Ouellet.

Ça représente bien ce qu’on est, notre relation familiale, comment j’ai été élevé, éduqué, etc. C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire. Nicolas Ouellet

Nicolas Ouellet n’interviewe pas seulement ses parents dans Tu viens d’où ?, qui atterrit sous l’onglet Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra ce jeudi. Au cours des six épisodes d’une vingtaine de minutes, il s’entretient avec la militante et documentariste française Amandine Gay, qui avait effectué une démarche semblable quelques années plus tôt, en se soumettant elle aussi à un test d’ADN.

L’animateur discute également avec l’actrice Phara Thibault, la chanteuse Maritza Bossé-Pelchat, la danseuse Tatiana Lerebours des Grands Ballets, Boucar Diouf et de nombreux autres. De plus, il rencontre son idole, Corneille, l’une des premières personnalités publiques en lesquelles il s’est reconnu à l’adolescence.

« Chaque fois qu’on se voit, je lui dis qu’il n’a aucune idée à quel point sa présence a été importante et fondamentale dans ma vie, indique Nicolas Ouellet. J’étais au secondaire la première fois que je l’ai vu à la télé : un gars qui s’exprimait bien, qui lookait comme un dieu, qui avait du talent. Je trouve ça génial de pouvoir lui témoigner maintenant mon admiration et, ensuite, d’avoir une conversation profonde. Il sait ce que ça veut dire, être une personne immigrante qui doit s’intégrer. »

L’idée d’une série documentaire sous forme de quête identitaire est née au début de l’année 2021, au terme d’une rencontre avec Olivier Gaudet-Savard, producteur au contenu et développement chez KOTV. Nicolas Ouellet avait confié qu’il n’arrivait pas, depuis les évènements de l’été précédent (la mort de George Floyd, la montée du mouvement Black Lives Matter), à définir sa position sur certains enjeux d’actualité.

« Ce sont des questions que j’avais en tête depuis longtemps de manière plus ou moins concrète », explique l’animateur.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Nicolas Ouellet

Je suis adopté, mes parents sont blancs, mes amis sont majoritairement blancs, ma blonde est blanche [l’autrice Pascale Renaud-Hébert, qu’on aperçoit au premier épisode], mon environnement de travail est blanc, mais en même temps, quand je sors de chez moi le matin, la façon dont tout le monde me perçoit, c’est comme une personne noire, avec toutes les idées préconçues qui viennent avec. Nicolas Ouellet

Le grand remous de l’été 2020 l’a forcé à pousser une réflexion qu’il avait amorcée à l’âge de 20 ans, quand il s’est installé à Montréal, après avoir grandi à Québec.

« J’avais beaucoup de difficulté à savoir comment réagir à toute cette affaire. Mettre un carré noir sur Instagram et dire “La vie des Noirs compte”, c’est bien, mais ce n’est qu’un tout petit grain de sable dans cet immense château qu’on doit construire ensemble. Soudainement, des gens, des personnes blanches généralement, qui ne m’avaient jamais parlé de ces sujets-là, se transformaient en activistes. Ça m’a confronté parce que moi, je n’avais pas l’impression d’être en état de prendre position. J’avais envie de comprendre pourquoi. »

L’excellence noire

Tu viens d’où ? soulève beaucoup de points intéressants. Au quatrième épisode, Nicolas Ouellet parle entre autres de représentativité en littérature avec Gabriella « Kinté » Garbeau, propriétaire d’une libraire entièrement consacrée aux ouvrages d’auteurs noirs (Racines).

Ailleurs, il dissèque son rapport complexe avec l’« excellence noire », expression souvent employée pour célébrer le succès d’une personne noire. Pour étayer son propos, l’animateur cite entre autres un article du journaliste du New York Times Wesley Morris, dans lequel il analyse le concept de « Black Excellence » qu’on trouve dans l’œuvre du rappeur américain Jay-Z. Ouellet signale également la chanson Black Averageness de l’artiste torontois Shad, une pièce qui célèbre les personnes afrodescendantes qui décrochent la note de passage, et non celles qui atteignent le sommet.

« C’est important de valoriser l’excellence, mais ce qui va faire qu’on va être dans une société équitable et égalitaire, c’est quand on va pouvoir aussi valoriser la normalité noire », résume l’animateur.

En musique

Personne ne s’étonnera d’entendre Nicolas Ouellet utiliser des exemples tirés du domaine musical. Après tout, on parle au pilote des émissions de radio Nouveaux sons sur ICI Musique et Jusqu’au bout sur ICI Première, qui mettent de l’avant les nouveautés musicales francophones canadiennes. Le boulimique de nouvelles tendances semble comblé professionnellement.

« J’ai toujours aimé la radio musicale. J’ai toujours aimé la radio publique. J’écoute BBC Radio One depuis des années. Quand on m’a offert d’avoir un show de musique, c’était mon rêve qu’on exauçait. »

Formé en animation radio à Jonquière, puis au profil télévision à l’École des médias de l’UQAM, Nicolas Ouellet a toujours su qu’il allait mener une carrière dans l’univers des médias. À 12 ans, après avoir gagné un concours oratoire à son école primaire, il faisait une rencontre déterminante avec Michel Lamarche, un animateur radio de Québec.

« Il m’a pris sous son aile, raconte Nicolas Ouellet. Puis j’ai découvert ma passion pour l’artisanat des communications. Ce que j’aime, ce n’est pas le clinquant ; c’est tout ce qu’il y a derrière : la préparation d’un show, le montage… J’aime la matière première. »

La série Tu viens d’où ? est offerte sous l’onglet Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra. Jusqu’au bout est diffusé sur ICI Première le vendredi à 21 h. Nouveaux sons est présenté sur ICI Musique les lundi, mardi, mercredi et vendredi à 22 h.