Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Libre échange

On n’était pas convaincu après un épisode, mais après quatre, on comprend mieux pourquoi KOTV (Entre deux draps) souhaitait reprendre ce format britannique signé par Nick Hornby (About a Boy, Wild). Brossant le portrait d’un couple en crise qui, chaque semaine, s’arrête au même bar avant d’aller en thérapie, Libre échange (State of the Union en version originale anglaise) met en vedette Louis Morissette et Marie-Claude Guérin, une actrice qui mériterait de figurer au générique d’un plus grand nombre de productions. Bien ciselés, les dialogues sont tantôt drôles, tantôt incisifs, et toujours intelligents. Le travail d’adaptation est également réussi. D’une durée de 10 minutes chacun, les premiers épisodes renferment notamment des références à la CAQ.

ICI Tou. tv Extra, section Véro. tv

Sur demande : The Tourist

PHOTO IAN ROUTLEDGE, FOURNIE PAR TWO BROTHERS PICTURES & ALL3MEDIA INTERNATIONAL Jamie Dornan dansThe Tourist

La plateforme Prime Video d’Amazon tente visiblement de séduire les amateurs d’action. Après avoir obtenu du succès avec Jack Ryan et Reacher, le service de vidéo sur demande relaie une autre série bourrée d’adrénaline : The Tourist (en français, Le touriste). Découpé en six épisodes d’une heure, ce thriller de BBC One raconte l’histoire d’un homme amnésique (Jamie Dornan) qui tente de découvrir sa véritable identité en plein désert australien. Moins saisissante que Memento (Christopher Nolan, 2000), cette coproduction entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie réussit à nous divertir. Et The Tourist se prend juste assez au sérieux, jamais trop. Un bémol : on aurait coupé au montage certaines séquences de violence légèrement trop gratuites.

Amazon Prime Video

Le coup de dés : Ally McBeal

PHOTO FOURNIE PAR ELLE FICTIONS Calista Flockhart dans Ally McBeal

Certaines séries vieillissent bien. D’autres moins. On ignore dans quelle catégorie tombe Ally McBeal, mais une chose est sûre, on garde un excellent souvenir des aventures de l’avocate délicieusement névrosée campée par Calista Flockhart au tournant des années 1990 et 2000. Les toilettes mixtes, les séquences hallucinatoires, les numéros musicaux, le bébé dansant… La comédie dramatique créée par David E. Kelley (Big Little Lies) sortait des sentiers battus. Certes, les auteurs ont perdu leur touche magique après quatre saisons, mais puisque ELLE Fictions vient d’obtenir les droits de diffusion des deux premières, on n’a rien à craindre.

ELLE Fictions, en semaine à 18 h (dès mardi)

L’évènement : An Audience With Adele

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER THE LONDON PALLADIUM Adele lors de son spectacle An Audience With Adele

Avis aux fans d’Adele qui avaient trouvé qu’Adele One Night Only, son émission spéciale avec Oprah Winfrey, comprenait trop de blablabla et pas assez de lalala : NBC diffusera sa prestation de deux heures enregistrée l’automne dernier au chic Palladium, l’un des plus célèbres théâtre de Londres. Devant un parterre composé de plusieurs célébrités dont Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Emma Thompson, Emma Watson, Naomi Campbell, Boy George, Mel B des Spice Girls, la superstar britannique pousse la note sur Easy On Me, Send My Love (To Your New Lover), Hometown Glory, Hello, Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain, I Drink Wine, Hold On et Love is a Game. Elle verse également quelques larmes quand son ancienne professeure d’anglais la surprend sur scène.

NBC, dimanche à 21 h