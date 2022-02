Comment vivre mieux, en santé et plus longtemps ? Sanjay Gupta, neurochirurgien et spécialiste des questions médicales à CNN, parcourt le monde afin de trouver des réponses à ces questions. Il fait part de ses découvertes dans une série documentaire de six épisodes diffusée sur Explora pendant la relâche.

Alexandre Vigneault La Presse

Avant de mettre le pied en Norvège, où il percera peut-être le secret du bonheur, Sanjay Gupta amorce sa quête dans un endroit inattendu : la Bolivie. Il se rend d’abord à La Paz, la capitale la plus haute du monde, pour explorer l’impact de l’altitude sur la santé cardiaque, mais a pour objectif de se rendre aux portes de l’Amazonie, où se trouverait la population dotée des cœurs « les plus sains du monde ».

Son escale dans la capitale bolivienne l’incite notamment à parler de l’impact sur le corps d’un environnement où l’oxygène est plus rare, mais aussi des capacités d’adaptation de la machine humaine. Il sirote aussi une tisane de coca, boisson populaire dans les Andes et censée contrer le mal de l’altitude, tout en précisant que ce serait illégal aux États-Unis.

Il se rend ensuite dans un village du bassin amazonien où de petites communautés vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette et seraient exemptes de problèmes cardiaques. Non, ce n’est pas l’absence de stress qui les sauve. Un médecin bolivien avance une autre théorie étonnante qu’on ne révélera pas ici, mais qui revient à dire que les sociétés trop aseptisées peuvent aussi créer des problèmes de santé.

Curieux, sympathique, engageant

Sanjay Gupta avance dans sa quête à la manière de ces explorateurs qui, dans d’autres séries, font découvrir les traditions culinaires d’un pays ou les habitations les plus spectaculaires de la planète. Il est curieux, sympathique et se révèle un communicateur engageant qui n’hésite pas à valoriser les traditions médicinales ancestrales qu’on lui fait découvrir.

Il précise notamment que les guérisseurs sud-américains ont contribué à combattre la malaria lors de la construction du canal de Panamá avec le quinquina, un arbuste dont a ensuite été extraite la quinine. Il se montre tout aussi ouvert lorsque, en visite au Japon, il se laisse traiter par un acupuncteur non voyant qui se charge de débloquer les flux d’énergie coincés dans son corps.

L’intérêt de la série se trouve d’ailleurs en partie là : dans cette cohabitation de savoirs traditionnels et d’observations scientifiques.

Sanjay Gupta prend soin de faire le lien entre ces deux univers, précise en quoi les cures traditionnelles ont inspiré la médecine moderne quand c’est le cas ou démontre — test à l’appui — qu’il est vrai qu’une promenade en forêt fait diminuer le taux de cortisol (hormone associée au stress).

Même s’il est à la recherche du bonheur et de la longévité, Sanjay Gupta se garde de proposer des recettes de vie ou de mettre l’accent sur des ingrédients miracles lorsqu’il parle d’alimentation. Il soulève des questions, montre la variété de stratégies ou de comportements adoptés dans différentes cultures pour maximiser le bien-être, ce qui donne des pistes qui, parfois, sont applicables dans nos vies. En plus de la Bolivie et du Japon, le médecin et communicateur explore l’Inde, la Turquie, l’Italie et la Norvège.

Sanjay Gupta : à la recherche d’une vie meilleure, de samedi à jeudi, 17 h, sur Explora