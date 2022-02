La cinquième saison de Stranger Things sera sa dernière, ont confirmé dans une lettre à leurs fans les frères Duffer, créateurs de la série.

Laila Maalouf La Presse

« On dévale la pente vers notre finale », ont déclaré Matt et Ross Duffer, précisant que la quatrième saison sera près de deux fois plus longue que les précédentes.

« Il y a sept ans, nous avons élaboré l’arc narratif complet de l’histoire de Stranger Things. À l’époque, nous avions prévu que l’histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s’est avérée trop vaste pour être racontée en quatre parties, mais, comme vous pourrez bientôt le découvrir, la grande finale approche. La quatrième saison sera l’avant-dernière saison et la cinquième, la dernière. »

Les créateurs en ont aussi profité pour révéler que la quatrième saison sera déclinée en deux parties : le volume 1 sera diffusé sur Netflix dès le 27 mai et le volume 2, dès le 1er juillet.

« Il y a encore bien des histoires excitantes à raconter dans l’univers de Stranger Things », ont ajouté les créateurs, ouvrant la porte à de possibles séries dérivées (spin-off). « De nouvelles intrigues, de nouvelles aventures, des héros inattendus. Mais nous espérons d’abord que vous resterez avec nous le temps de finir l’histoire d’une fille puissante nommée Eleven et de ses courageux amis. »

D’ici là, la quatrième saison entraînera les téléspectateurs au printemps 1986, alors qu’Eleven (Millie Bobby Brown) et ses amis, éparpillés entre Hawkins, la Californie et la Russie, devront faire face à une nouvelle et horrible menace surnaturelle.

Lancée en 2016, Stranger Things a été entièrement construite comme un hommage aux années 1980 et fortement inspirée par les univers de Steven Spielberg et Stephen King. La série originale de Netflix est d’ailleurs celle qui a connu le plus grand succès sur la plateforme de vidéo en ligne.