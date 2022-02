10 couples coups de cœur de la télé

Certes, il y a les classiques : Émilie et Ovila (Les filles de Caleb), Ross et Rachel (Friends), Marc et Suzie (Lance et compte)… Mais pourquoi toujours remonter la ligne du temps pour nommer des histoires d’amour inspirantes ? Aujourd’hui, quels couples font battre le cœur des téléspectateurs ? Pour répondre à cette question, nous avons sondé un public averti : des auteurs de séries.