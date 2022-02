Jon Lajoie participe à LOL : Last One Laughing.

Vous avez perdu la trace de Jon Lajoie depuis L’auberge du chien noir ? Rassurez-vous. Quatorze ans après avoir connu une ascension fulgurante grâce aux vidéoclips viraux Everyday Normal Guy, Show Me Your Genitals et F**k Everything sur YouTube, il semble filer le parfait bonheur à Los Angeles. Reconverti en auteur-compositeur de musique de films, le Québécois a toutefois décidé de remettre son chapeau d’humoriste pour Amazon Prime Video.

Marc-André Lemieux La Presse

À compter du 18 janvier, vous pourrez suivre Lajoie dans LOL : Last One Laughing, une nouvelle téléréalité animée par l’acteur Jay Baruchel dans laquelle 10 humoristes canadiens, réunis au même endroit, tentent d’accomplir la mission suivante : faire rire les autres… sans émettre le moindre rire. Car s’ils s’esclaffent eux-mêmes, ils subissent l’élimination et doivent quitter la compétition.

Preuve du statut d’icône atteint par Jon Lajoie au tournant des années 2007 et 2008, il partage la vedette de l’émission avec plusieurs grosses pointures de l’humour canadien-anglais, dont Caroline Rhea, Tom Green et Dave Foley.

Le tournage des six épisodes s’est déroulé en août dernier à Toronto. Si Lajoie paraît détendu en début d’aventure, c’est qu’il cachait bien son jeu. En entrevue Zoom, le principal intéressé raconte avoir demandé à Baruchel l’emplacement des sorties de secours, au cas où il aurait une crise de panique.

J’ai l’air pas mal chill dans la vie, mais en dedans, il s’en passe, des affaires. L’idée d’être filmé durant toute une journée, enfermé dans une pièce avec neuf autres personnes, c’est sensiblement ma définition d’un cauchemar ! Jon Lajoie

Mais sachant tout cela, pourquoi Jon Lajoie a-t-il accepté l’invitation de Last One Laughing ?

« C’est une bonne question, répond l’homme de 41 ans. En temps normal, juste en lisant le titre du courriel, j’aurais refusé. Mais après une année et demie de pandémie à travailler tout seul chez moi, j’étais comme : “Oui, oui, oui. Je veux être avec d’autre monde !” Ça avait l’air amusant. Et puis, c’était une chance de gagner 100 000 $ pour Médecins sans frontières. Je savais que j’allais être super anxieux, mais j’avais envie d’essayer. »

En raison d’un embargo imposé par Amazon Prime Video, plusieurs détails de l’émission doivent demeurer secrets. Voilà pourquoi les commentaires de Lajoie sur l’apparition éclair – mais fort remarquée – d’un hockeyeur très apprécié des Québécois au deuxième épisode resteront dans notre enregistreuse jusqu’à nouvel ordre. Mince consolation : nous pouvons retranscrire son impression générale des autres concurrents.

« C’est peut-être parce qu’on était tous canadiens, mais tout le monde était vraiment sympathique ! »

PHOTO ALEX UROSEVIC, FOURNIE PAR AMAZON PRIME VIDEO Jon Lajoie en compagnie des autres participants de LOL : Last One Laughing

Toujours fan du CH

LOL : Last One Laughing a permis à Jon Lajoie de prendre une pause d’une certaine pandémie et d’aller visiter ses proches (il vient d’une famille de neuf enfants), qui habitent toujours à Montréal.

Avant de s’envoler pour Toronto, l’humoriste s’est posé au Québec, le temps de passer du temps avec les siens et d’apprécier pleinement la folle épopée du CH en séries éliminatoires.

« C’était incroyable ! », s’exclame l’amateur de hockey.

C’était magique comme période. On avait l’impression d’être ensemble malgré la pandémie. C’était vraiment quelque chose. Jon Lajoie

Bien entendu, le retour sur terre a été brutal. Six mois plus tard, Lajoie suit d’un œil volontairement distrait les (contre-) performances des hommes de Dominique Ducharme.

« Je vais toujours être un fan, mais cette année, parce que c’est la misère, je prends une pause », précise-t-il en souriant.

Expatrié

Bien qu’il réside aux États-Unis depuis 13 ans, Jon Lajoie n’a pas l’impression d’être américain pour autant. En riant, il évoque un retour à Montréal d’ici quelques années, en fonction du résultat de l’élection présidentielle de 2024.

Lajoie blague, car puisqu’il poursuit une prolifique carrière d’auteur-compositeur au petit et au grand écran, il serait étonnant qu’il quitte la Californie pour rentrer au pays. Parmi ses récentes réalisations, signalons Catchy Song, chanson-thème du deuxième Film Lego, sorti en 2019. Depuis janvier, on peut aussi entendre ses compositions dans The Afterparty, une nouvelle série d’Apple TV+.

En entrevue, Lajoie explique qu’après avoir passé six années à jouer dans The League, comédie de situation du réseau FXX diffusée de 2009 à 2015, il s’est accordé un temps de réflexion.

Cette petite pause s’est avérée déterminante. « J’ai réalisé que j’aime créer des choses, mais que je n’ai pas besoin d’être tout le temps à l’avant-scène », déclare le touche-à-tout.

Retour aux sources

Côté humour, Lajoie a retrouvé le chemin de YouTube en début de pandémie en publiant Thank God for the Nerds, un ver d’oreille en hommage aux scientifiques. L’an dernier, il s’est attiré les foudres des antivaccins en lançant One Thing, une ballade dans laquelle il mentionne avoir reçu ses deux doses. « Je n’avais pas réalisé qu’il y avait un potentiel de controverse », déclare Lajoie en réprimant une grimace.

Ce « retour aux sources » inespéré a enthousiasmé un grand nombre d’internautes, qui s’ennuyaient du subversif personnage qui chantait Everyday Normal Guy, son premier clip viral datant de 2008. Quand on évoque cette période particulièrement effervescente, Jon Lajoie esquisse un sourire.

Je n’étais pas humoriste avant d’avoir 26 ans. J’avais étudié le théâtre à Montréal, j’étais dans L’auberge du chien noir, j’avais joué dans des groupes de musique… Avoir une carrière d’humoriste, ce n’était pas prévu. Jon Lajoie

Peut-on s’attendre à davantage d’offrandes décalées du genre au cours des prochaines années ? Difficile à dire. Chose certaine, Jon Lajoie prépare le prochain album de Wolfie’s Just Fine, son projet musical « sérieux » aux accents folk qu’il a créé en 2016.

« C’est excitant parce que c’est très différent de toutes les autres choses que je fais. Écrire une chanson qui n’a pas besoin de faire rire les gens, c’est plus relaxe. Et c’est plus personnel. »

La première saison de LOL : Last One Laughing atterrit sur Amazon Prime Video le 18 février.