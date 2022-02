Dans la série L’œil du cyclone, présentée à Radio-Canada, Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu) doit composer avec sa vie de mère célibataire avec trois enfants, dont les jumeaux Jules et Emma. Rencontre avec les deux acteurs de 11 ans – pas jumeaux pour cinq sous dans la vraie vie – qui incarnent ces frère et sœur aux personnalités diamétralement opposées.

Stéphanie Morin La Presse

Ils sont tous les deux arrivés dans le métier par la porte d’à côté. Pour Joey Bélanger, c’est arrivé après un défilé de mode pour un magasin de Saint-Jean-sur-Richelieu alors qu’il n’avait que 5 ans. « J’ai tout de suite voulu recommencer... je suis gourmand dans tout ! », lance le garçon.

Pour Lilou Roy-Lanouette, le déclic s’est fait après une séance photo familiale où la photographe a été charmée par la jeune fille au point de refiler aux parents le nom d’une agence artistique. « J’avais 6 ans ; j’ai fait toutes sortes de petites bêtises devant la photographe... », se rappelle la fillette, qui a commencé sa carrière à 7 ans avec un premier rôle dans le film Jouliks, réalisé par Mariloup Wolfe.

Ces jours-ci, les deux enfants-acteurs brillent dans la première saison de la série L’œil du cyclone présentée à la télévision de Radio-Canada. L’interprétation dynamique et nuancée de leurs personnages attachants, mais ô combien différents, contribue sans conteste au succès de cette comédie.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Joey Bélanger incarne le personnage de Jules, un garçon anxieux, dans L’œil du cyclone.

D’un côté, il y a Jules l’insomniaque anxieux, pour qui chaque changement est source d’inquiétude. « Moi, je suis quelqu’un d’assez calme, mais Jules, lui, est très stressé, explique Joey. Il est encore comme un bébé dans son petit pyjama. Mais en même temps, il est très drôle. C’est un personnage que j’aime beaucoup. »

Lilou, elle, décrit Emma comme « une coquine qui trouve toujours des façons d’avoir ce qu’elle veut ». « Elle me ressemble un peu, même si mes blagues sont moins pires que les siennes. Par contre, j’aime plus le sport qu’elle ! Je peux passer une journée complète à jouer au soccer ou au volleyball. Pas comme Jules ! Ce personnage est un peu mauviette. Je n’ai aucune idée de comment il a pu se rendre dans une équipe de soccer ! »

Deux acteurs, deux personnalités

Christine Beaulieu, qui interprète la mère de ces jumeaux disparates, le confirme : les deux acteurs ont des personnalités très différentes. « C’était drôle de les voir ensemble. Ils ne s’entendaient pas toujours ! Lilou est frondeuse et fonceuse comme Emma. C’est une enfant unique, originale, qui a du caractère. Il y a un contraste étonnant entre la délicatesse de son physique et sa personnalité : elle fait du karaté, conduit un quatre-roues. Elle n’a peur de rien ! Il n’y en a pas beaucoup, des Lilou. C’est une tannante très intelligente ! »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA « Joey et Lilou sont formidables dans l’émission. C’était une joie de travailler avec eux », dit Christine Beaulieu à propos de ses jeunes partenaires de jeu.

Quant à Joey Bélanger, sa sensibilité sert à merveille la fragilité de son personnage, estime Christine Beaulieu. « Joey est un petit garçon super sensible, doux. C’est un très bon acteur. Lorsqu’on partage des scènes, je n’ai pas l’impression de jouer avec un enfant. Il répond avec une vérité déstabilisante. Ses répliques sont très vraies. Il me touche, comme enfant. Je sais que pour chaque scène qu’on fait ensemble, on va se rencontrer. Il va me regarder avec ses grands yeux ouverts... »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Joey Bélanger

Il est talentueux, le petit maudit ! Il chante juste et quand il danse, il a le rythme dans le corps. C’est très charmant ! Christine Beaulieu à propos de Joey Bélanger

« Honnêtement, il est quand même pas pire », répond Lilou lorsqu’on lui demande si, en effet, Joey est un bon chanteur et un bon danseur. « Il a beaucoup de pratique. Comme moi avec le sport. Sur l’heure du midi, je jouais parfois au soccer avec Joey : ça paraissait que je joue depuis que je suis minuscule. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Lilou Roy-Lanouette interprète la fonceuse Emma dans L’œil du cyclone.

Aussi différents soient-ils, les deux acteurs adorent se retrouver sur les plateaux de tournage. « Pour moi, ce n’est pas du travail, c’est une passion, explique Joey Bélanger. Juste faire les auditions, ça me fait plaisir ! On rencontre des gens vraiment cool en audition. Plein d’artistes... Je suis un gars assez sociable. » « Apprendre le texte, c’est difficile, mais une fois sur le plateau, c’est le fun, ça bouge ! Il y a beaucoup de monde ! », ajoute Lilou Roy-Lanouette.

Un agenda chargé

Les deux jeunes acteurs n’ont pas chômé depuis deux ans. En plus de jouer dans les deux saisons de L’œil du cyclone – et de participer à quelques publicités, dont une pour le lait –, Joey Bélanger a participé l’an dernier à la captation théâtrale de la pièce Whitehorse, chez Duceppe. « J’avais des scènes très drôles. Je sacrais beaucoup, mais comme c’était pour un personnage, j’avais le droit ! »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lilou Roy-Lanouette

Lilou Roy-Lanouette, de son côté, a participé au tournage de deux courts métrages (dont Les grandes claques, dans la course aux Oscars) en plus d’être du long métrage Rodéo, de Joëlle Desjardins Paquette, qui doit sortir plus tard cette année. Cet emploi du temps chargé explique notamment pourquoi elle n’a pas pu reprendre le rôle d’Emma pour la deuxième saison de L’œil du cyclone, dont les premiers épisodes viennent d’arriver sur l’Extra de Tou.tv.

L’agenda de la fillette a été chargé, mais se voit-elle rester dans le métier longtemps ? « Je ne sais pas. Ça va dépendre de comment je me sens... » Pour l’instant, elle se consacre à ses études de sixième année.

Joey, lui, rêve d’une riche et longue carrière. Il se verrait bien jouer au théâtre ou participer à des comédies musicales. « J’ai suivi des cours de chant et de piano. J’ai fait du breakdance aussi une fois. J’avais adoré ça ! Je rêve aussi de participer à un Bye bye un jour. On enregistre l’émission chaque année et je l’écoute encore en juin ! »