Schelby Jean-Baptiste a beau être à l’autre bout du fil, on sait qu’elle sourit. Ça s’entend. Il faut dire que l’actrice a toutes les raisons de célébrer. En plus d’être attendue au Festival international du film de Berlin la semaine prochaine, elle lève aujourd’hui le voile sur Pa t’mentir, un nouveau magazine consacré aux communautés noires du Québec.

Marc-André Lemieux La Presse

Projet personnel relayé par ICI Tou.tv, Pa t’mentir comprend 8 épisodes de 20 minutes, chacun articulé autour d’un thème qu’elle décortique avec quelques invités et surtout deux complices, Keithy Antoine et Irdens Exantus. Dans le premier épisode, le trio aborde les cheveux afros, un sujet qui peut paraître superficiel aux yeux des non-initiés, mais qui est loin de l’être.

« Ce n’est pas juste des cheveux ; c’est notre identité », déclare la comédienne.

Le deuxième épisode traite des problèmes de santé mentale avec l’animatrice Varda Étienne, le psychologue Sylvestre René Assaa Nguefack ainsi qu’Ernithe Edmond et Fama Tounkara, cofondatrices de l’organisme My Mental Health Matters. Également au programme : le profilage racial, la masculinité toxique, les relations mixtes, le féminisme, le colorisme et l’omniprésence des artistes blancs dans l’univers hip-hop québécois.

PHOTO MARCEL CRISTOCEA, FOURNIE PAR ICI TOU.TV Schelby Jean-Baptiste avec Keithy Antoine et Irdens Exantus dans Pa t’mentir

Bien que certains thèmes soient délicats, la série demeure conviviale. La caméra de Marilyn Cooke montre souvent Schelby, Keithy et Irdens rigolant avant d’attaquer leurs entrevues.

« C’est dans notre personnalité, explique Schelby Jean-Baptiste au téléphone. Je suis toujours en mode solution. Je n’avais pas envie d’utiliser cette plateforme pour laver mon linge sale en public ou pour être fâchée. Avec mes amies, je suis comme ça. Elles peuvent se plaindre pendant 20-30 minutes, mais après, je suis comme “OK, on passe à autre chose”. C’est sûr qu’il y a des situations qui font que parfois, t’as juste envie de t’arrêter pour pleurer. C’est OK, mais faut pas que tu t’y installes. »

Je dis tout le temps : “Tu peux déposer tes bagages et prendre une pause pour t’asseoir et pleurer, mais s’il te plaît, n’y déménage pas. Ne t’y construis pas une maison.” Il faut continuer d’avancer. Schelby Jean-Baptiste

Coconceptrice de l’émission avec Béatrice Gravel, Schelby Jean-Baptiste a toujours adopté cette attitude devant l’adversité. Attitude qui n’est pas étrangère, souligne-t-elle, au fait qu’elle a grandi dans une famille très religieuse.

« À 19 ans, j’ai décidé de quitter la religion pour des raisons personnelles, mais les valeurs de l’Église, comme la générosité, le pardon et l’amour inconditionnel, je les ai gardées en moi. Je vis peut-être dans mon petit monde de licornes, mais jusqu’à date, tout va bien. Mon chemin n’a pas toujours été facile, mais j’ai décidé de voir les choses du bon côté. Parce que j’ai seulement une vie à vivre, et j’ai envie qu’elle soit agréable. »

Suivre la vague

Produite par Trio Orange (La tour, M’entends-tu ?) et dotée d’un titre à saveur créole (« Pour ne pas te mentir ») qui signifie « parler en toute franchise », la série Pa t’mentir marque les débuts de Schelby Jean-Baptiste comme animatrice. Le grand public l’avait découverte en 2018 dans Unité 9, série de Danielle Trottier dans laquelle elle incarnait la détenue Trécée Coicou, une mère de famille haïtienne arrêtée pour trafic de drogues. La comédienne avait décroché le rôle alors qu’elle terminait un baccalauréat en performance théâtrale à l’Université Concordia.

Quatre ans plus tard, Schelby Jean-Baptiste garde un bon souvenir de l’aventure. Depuis, elle s’est illustrée dans La faille, Je voudrais qu’on m’efface et Pour toujours, plus un jour. L’automne dernier, elle a joué dans Moi non plus ! sur Noovo et Piégés sur addickTV. Cet hiver, elle continue de camper la travailleuse sociale Chloé Fontaine dans L’Échappée à TVA.

Je suis très reconnaissante. J’ai vraiment la chance de jouer des personnages très différents les uns des autres. Ça me permet d’avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. Schelby Jean-Baptiste

Schelby Jean-Baptise n’a éprouvé aucune difficulté à troquer le chapeau d’actrice contre celui d’animatrice pour Pa t’mentir.

« J’ai toujours été l’enfant émerveillée par tout ! rigole-t-elle. Au secondaire, j’étais la petite qui demandait aux gens à quoi ils rêvaient dans l’autobus ! »

Après avoir mené des entrevues devant l’objectif, Schelby Jean-Baptiste souhaiterait-elle explorer davantage cette avenue ? « Je suis la vague, répond-elle. Je laisse la vie m’impressionner. »

La Berlinale

La semaine prochaine, cette « vague » devrait porter Schelby Jean-Baptiste jusqu’en Allemagne, puisque le premier long métrage de Miryam Charles, Cette maison, a été sélectionné à la Berlinale. Dans cet essai documentaire aux allures de biographie imaginée, la réalisatrice raconte comment sa cousine de 14 ans a été retrouvée pendue dans sa chambre, à Bridgeport, aux États-Unis, en 2008. Il s’agissait d’un meurtre déguisé en suicide.

À l’écran, Schelby Jean-Baptiste incarne une version adulte de l’adolescente.

« C’est un des rôles les plus difficiles que j’ai joués, confie l’actrice. C’est difficile d’incarner quelqu’un qui a vraiment existé et qui n’avait pas envie de partir. C’était un autre niveau pour moi. Avant chaque prise, je lui parlais. Je lui demandais qu’elle me donne la permission de l’incarner. Je ne veux pas faire peur à personne, mais j’étais vraiment connectée avec elle. »

PHOTO FOURNIE PAR EMBUSCADE FILMS Schelby Jean-Baptiste dans Cette maison

Jointe au téléphone, Miryam Charles confirme combien Schelby était investie dans l’aventure. « C’est une actrice exceptionnelle. On s’est connues quand on était jeunes. On fréquentait la même église dans Rosemont. On s’est ensuite perdues de vue, mais quand j’ai appris qu’elle étudiait pour devenir comédienne, je l’ai contactée. Je savais qu’elle serait parfaite pour jouer ce rôle. »

Le courant a visiblement passé entre la cinéaste et l’actrice. Cette dernière ne tarit pas d’éloges envers son travail. « Miryam Charles, c’est une force tranquille. Elle est d’une patience et d’une douceur sans nom. Je suis chanceuse. »

Pa t’mentir atterrit sur ICI Tout.tv mercredi.