Les participants de l’édition 2021 de la version britannique de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here

Des personnalités québécoises sortiront bientôt de leur zone de confort pour vivre des épreuves hors du commun dans une version locale de la téléréalité britannique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here, qui sera lancée sur TVA l’automne prochain.

Laila Maalouf La Presse

Entourées de paysages à couper le souffle — mais aussi d’animaux sauvages ! —, des célébrités de tous âges et de tous horizons tenteront de réaliser des défis dans des territoires arides pour tester leur courage et repousser leurs limites, physiques et mentales. En cas de réussite, elles auront droit à des privilèges ; sinon, toutes sortes de conséquences les attendent dans un climat qui oscillera, comme dans bien des téléréalités, entre solidarité et rivalité.

Reste à savoir qui partira à l’aventure et qui sera à l’animation, et pour quelle destination ils embarqueront.

Le format de cette émission née au Royaume-Uni au sein d’ITV Studios a déjà été vendu dans 15 pays à travers le monde, de la France à l’Australie.

L’adaptation québécoise est produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenus.