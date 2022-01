Uma Thurman est en vedette dans la nouvelle série d’Apple TV+ Suspicion, dont la bande-annonce a été dévoilée mardi.

Véronique Larocque La Presse

Dans cette série à suspense, la vedette de Kill Bill incarne Catherine Newman, une femme d’affaires ébranlée par l’enlèvement de son fils unique. Rapidement, les autorités identifient quatre suspects, qui clament leur innocence. Le lien qui unit ces individus ? Ce sont tous des Britanniques qui séjournaient à l’hôtel où a eu lieu le crime.

Disent-ils la vérité ? Pourquoi ont-ils été ciblés par les forces de l’ordre ? La série suit des deux côtés de l’Atlantique les suspects qui tentent de fuir les autorités et de prouver leur innocence.

Basée sur la série israélienne False Flag, Suspicion met aussi en vedette Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror) et Elizabeth Henstridge (Agents of S. H. I. E. L. D.).

Les deux premiers épisodes seront offerts dès le 4 février sur Apple TV+.