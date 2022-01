Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Isabelle Racicot, coanimatrice de l’émission Y’est 4 h quelque part sur Rythme FM, qui présentera les 10 personnalités marquantes de 2021 lors d’une émission spéciale à ICI Télé le 8 janvier à 20 h 30.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

CBS Sunday Morning

PHOTO FOURNIE PAR CBS Jane Pauley anime l’émission CBS Sunday Morning.

« Mon mari m’a fait découvrir cette émission il y a bientôt 20 ans, et c’est devenu une tradition chez nous : tous les dimanches, entre 9 h et 10 h 30, on regarde ces reportages faits par des journalistes chevronnés sur la culture, la société et l’actualité. J’adore la visionner en direct, mais quand on la manque, elle est programmée à l’enregistreur chaque semaine. On retrouve plusieurs journalistes qu’on voit également à l’émission 60 Minutes. Ce sont des têtes familières. Chacun a son style d’entrevue. C’est une émission ultra-enrichissante avec des sujets très diversifiés et toujours bien expliqués. »

En direct de l’univers

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA France Castel, Marie Denise Pelletier et France Beaudoin, animatrice d’En direct de l’univers

« Je ne me tanne jamais de regarder l’émission de France Beaudoin. J’aime beaucoup la notion de faire cadeau à quelqu’un. Et il n’y a rien de plus rassembleur que la musique. Je trouve ça génial de découvrir des personnalités à travers leurs univers musicaux. Ça me chavire chaque fois. Je chante et je braille dans mon salon. Semaine après semaine, l’équipe de l’émission arrive à nous surprendre. J’essaie parfois de me projeter dans leur réunion de contenu et je me demande souvent comment ils y arrivent. S’il y a une émission que je serais heureuse d’animer, ce serait celle-là ! »

L’amie prodigieuse

PHOTO TIRÉE D’IMDB Gaia Girace et Margherita Mazzucco dans la série L’amie prodigieuse

« Je suis tombée sous le charme de cette série dès le premier épisode. J’ai regardé les deux premières saisons en italien avec des sous-titres en anglais, convaincue que j’allais devenir à l’aise en italien après ça. Les images sont spectaculaires : on est catapulté dans le Naples du début des années 1950. C’est le genre d’émission qui m’a fait oublier que j’étais à Montréal en hiver. Les deux actrices principales sont extraordinaires, mais l’ensemble des acteurs sont superbes. On suit tous ces personnages sur des décennies et on s’attache à eux. J’ai adoré plonger dans cet univers. »