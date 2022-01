Télévision

Accusations de viol contre Chris Noth

Les vedettes de Sex and the City rompent le silence

(Los Angeles) Les trois actrices principales de la série And Just Like That, la suite du phénomène Sex and the City, ont pour la première fois réagi aux accusations de viol et d’agression sexuelle visant leur collègue Chris Noth, le célèbre « Mr Big », en disant soutenir les femmes qui se sont exprimées contre lui.