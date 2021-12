Télévision

Emily in Paris

Le retour du choc des cultures

Vue par 58 millions de téléspectateurs, la série Emily in Paris est devenue la comédie de Netflix la plus populaire de 2020. Alors que la deuxième saison arrivera mercredi sur la plateforme, La Presse s’est entretenue avec Lucas Bravo et Philippine Leroy-Beaulieu, deux acteurs de la série.