Chaque lundi, une personnalité dévoile ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous révélons les choix de Jade Charbonneau, qu’on peut voir au cinéma dans L’arracheuse de temps, et sur ICI Tou.tv Extra dans Lou et Sophie.

Marc-André Lemieux La Presse

C’est comme ça que je t’aime

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA C’est comme ça que je t’aime

« J’ai toujours aimé les années 1970. Je n’étais pas née, mais elles m’ont toujours inspirée. Je trouve ça tripant de voir une série qui replonge dedans de manière tellement intelligente. C’est comme ça que je t’aime, c’est juste brillant ! C’est bizarre, super humoristique, glauque… Et ça marche ! C’est fou qu’ils aient réussi à réunir tous ces éléments dans une seule et même série. C’est fascinant ! »

Sur ICI Tou.tv Extra

M’entends-tu ?

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR RADIO-CANADA M’entends-tu ?

« Je trouve ça l’fun qu’une série montre trois filles au naturel, trois filles qu’on pourrait croiser n’importe où. C’est plus réaliste. Parce que souvent, quand on regarde la télé, tout ce qu’on voit, c’est des mannequins bien habillées, maquillées et coiffées. J’ai aussi aimé le mélange des genres ; c’est sombre, mais c’est aussi super drôle ! Ça m’a fait rire à voix haute vraiment souvent. Et ce n’est pas quelque chose qui m’arrive, d’habitude. »

Sur ICI Tou.tv Extra, Netflix

Je voudrais qu’on m’efface

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Je voudrais qu’on m’efface

« Je viens d’un milieu choyé. Mais je connais la réalité très trash qu’on montre dans Je voudrais qu’on m’efface, celle du quartier Saint-Michel à Montréal. Je sais c’est quoi, parce que j’avais le nez dedans au secondaire. J’avais des amis qui vivaient de même. Je trouve ça l’fun qu’on montre ce genre de personnes à l’écran. Parce que souvent, ce sont des gens qu’on oublie ou qu’on ignore. Ici, on leur donne enfin la parole. »

Sur ICI Tou.tv