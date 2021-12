Télévision

And Just Like That, suite de Sex and the City

Un retour tant attendu

C’est un retour attendu. Anticipé. Et scruté à la loupe, sous ses moindres coutures (griffées). And Just Like That, nouvelle série mettant en vedette les copines les plus fabuleuses et glam de New York (moins une), débarque en effet sur nos petits écrans dès jeudi. Et les attentes, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, sont élevées. Voici pourquoi.